Светофор на благовещенском перекрестке, где насмерть сбили девочку, стал трехфазным
В Благовещенске еще один светофор стал трехфазным. 5 сентября в новом режиме заработал регулировщик на перекрестке Калинина – Красноармейская. Там 7 августа произошла трагедия – насмерть была сбила маршрутным автобусом 6-летняя девочка.
Это уже третий участок по улице Красноармейской, где для движения пешеходов будет выделена отдельная фаза. Однако в отличие от остальных перекрестков со светофорами, работающими по этому принципу, здесь не будет нанесена диагональная разметка, сообщает пресс-служба мэрии.
Мэрия города тем временем просит горожан быть внимательнее. На перекрестке Калинина – Красноармейская выделили отдельную фазу для пешеходов, но при этом диагональную разметку наносить не стали. «Мы просим всех быть внимательными, смотреть на сигналы светофора и соблюдать правила дорожного движения», – добавили в мэрии.
Также в трехфазном режиме уже работают электронные регулировщики на перекрестках улиц 50 лет Октября – Амурская, 50 лет Октября – Красноармейская, Красноармейская – Пионерская.
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