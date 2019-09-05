Светофор на благовещенском перекрестке, где насмерть сбили девочку, стал трехфазным

Это уже третий участок по улице Красноармейской, где для движения пешеходов будет выделена отдельная фаза. Однако в отличие от остальных перекрестков со светофорами, работающими по этому принципу, здесь не будет нанесена диагональная разметка, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия города тем временем просит горожан быть внимательнее. На перекрестке Калинина – Красноармейская выделили отдельную фазу для пешеходов, но при этом диагональную разметку наносить не стали. «Мы просим всех быть внимательными, смотреть на сигналы светофора и соблюдать правила дорожного движения», – добавили в мэрии.

Также в трехфазном режиме уже работают электронные регулировщики на перекрестках улиц 50 лет Октября – Амурская, 50 лет Октября – Красноармейская, Красноармейская – Пионерская.