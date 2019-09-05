На железной дороге в Приамурье погибла женщина

Очередной трагический случай произошел на железной дороге в Амурской области. Женщина погибла в результате наезда грузового состава.

Вечером 4 сентября в Белогорский ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути вблизи станции Екатеринославка грузовым поездом смертельно травмирован человек. Незамедлительно к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа Белогорского линейного отдела. Установлено, что машинист грузового состава совершил наезд на жительницу Амурской области 1976 года рождения, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Было применено экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. 43-летняя амурчанка скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, стражи порядка выясняют все обстоятельства этого трагического случая.

«Железнодорожный состав движется с высокой скоростью, его тормозной путь составляет не одну сотню метров. Заметив человека и предприняв экстренное торможение, машинист не в силах сразу остановить локомотив. Именно поэтому железнодорожный транспорт является объектом повышенной опасности», – отмечают в ведомстве.

Транспортные полицейские еще раз напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожных объектах.