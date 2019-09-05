Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:42 0

На железной дороге в Приамурье погибла женщина

На железной дороге в Приамурье погибла женщина
Фото: pixabay.com

Очередной трагический случай произошел на железной дороге в Амурской области. Женщина погибла в результате наезда грузового состава.

Вечером 4 сентября в Белогорский ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути вблизи станции Екатеринославка грузовым поездом смертельно травмирован человек. Незамедлительно к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа Белогорского линейного отдела. Установлено, что машинист грузового состава совершил наезд на жительницу Амурской области 1976 года рождения, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Было применено экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. 43-летняя амурчанка скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, стражи порядка выясняют все обстоятельства этого трагического случая.

«Железнодорожный состав движется с высокой скоростью, его тормозной путь составляет не одну сотню метров. Заметив человека и предприняв экстренное торможение, машинист не в силах сразу остановить локомотив. Именно поэтому железнодорожный транспорт является объектом повышенной опасности», – отмечают в ведомстве.

Транспортные полицейские еще раз напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожных объектах.

Просмотров всего: 565

#происшествия #транспорт

распечатать


В России и мире

Женщина сломала ногу, но врачи не смогли ей помочь, и она умерла
Общество

Светофор на благовещенском перекрестке, где насмерть сбили девочку, стал трехфазным
Общество 1

Колонна мотоциклистов проехала по набережной Благовещенска (видео)
Экономика 1

Россия и Китай обсудят строительство новых трансграничных мостов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь