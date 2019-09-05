Амурчанин решил вернуться на малую родину и стал директором школы

26-летний Илья Огурцов живет и работает в селе Загорная Селитьба Свободненского района Приамурья. В единственную здесь школу, которую несколько лет назад окончил сам, мужчина устроился работать три года назад. Вернуться в село из Благовещенска амурчанину пришлось после армии. Выпускник БГПУ не смог найти работу по специальности в столице Приамурья (не было вакантных мест) и решил уехать в родную Загорную Селитьбу. Сначала он стал единственным в школе учителем химии и биологии, а через месяц занял кресло директора школы. Предыдущий руководитель ушла по состоянию здоровья.

«Поначалу было сложно разобраться с новыми обязанностями. Приказы-то я до этого никогда раньше не писал. Сейчас уже стало легче, я ко всему привык. Биологию и химию до сих пор преподаю. У меня нагрузка – 7 классов. Это ученики разного возраста с 5 по 11 класс. Преподаю по шесть уроков пять дней в неделю. Прихожу на работу в 8 утра, ухожу в 5 вечера. Иногда могу задержаться до 8 часов вечера, все зависит от объема работы. В самых больших классах у нас по четыре человека. Самый маленький класс — первый, там всего два ученика. Всего в школе учится 34 человека», – цитирует Илью Огурцова пресс-служба правительства Амурской области.

Илья – единственный мужчина в преподавательском коллективе. Самой старшей его «подчиненной» – учительнице школы – 70 лет. Сам директор в школьные годы и в вузе был хорошистом.

«Среднюю школу я окончил с несколькими четверками в аттестате. В 2014 году, будучи студентом педуниверситета, получил стипендию президента РФ за научную деятельность. Мои работы публиковали в научных журналах», – рассказал директор школы.

На этом достижения молодого педагога не закончились. В 2018 году Илья Огурцов стал победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года».

Амурчанин совмещает работу с творчеством, он солирует в сельском ансамбле «Калинушка». В его репертуаре – патриотические песни и современная музыка.

Всего в Приамурье 295 школ, гимназий и лицеев. В сфере образования Амурской области занято почти 27 тысяч человек, в том числе в муниципальных системах образования – 23 тысячи. Доля молодых учителей в возрасте до 30 лет составляет 14 % (средний показатель по России – 13 %). Четвертая часть общего количества учителей – педагоги пенсионного возраста, что является общероссийской тенденцией.

По поручению президента РФ Владимира Путина в регионах, в том числе и в Приамурье, к работе в образовательных учреждениях привлекаются молодые педагоги. Такими учителями региональные власти стараются укомплектовать сельские школы, чтобы исключить дефицит кадров.

Региональные власти активно стимулируют молодых учителей. Для привлечения педагогов в образовательную отрасль в Амурской области реализуется комплекс специальных мер. В результате ежегодная потребность учреждений региона в учителях имеет тенденцию к снижению. Каждый год отрасль пополняется 130-160 молодыми специалистами. Так, например, к 1 сентября прошлого года в школы пришли работать 153 учителя.

Молодым специалистам положены социальные выплаты, им предлагают целевое обучение и предоставляют жилье, если они решают переехать в сельскую местность. Самые большие «подъемные» – свыше 150 тысяч рублей – получают молодые учителя Тынды и Селемджинского района. Кроме того, педагогам предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в сельской местности, также специалисту и членам его семьи обеспечивается компенсация расходов на проезд к местам отдыха из местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (один раз в 2 года).

Благодаря принимаемым мерам, в школах области ведутся все учебные предметы, а школьная программа реализуется в полном объеме.

Фото: amurobl.ru