Канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ увеличит турпоток из Китая до миллиона человек в год

«Проект трансграничной канатной дороги не имеет аналогов в мире. У нас очень надежный инвестор – ГК «Регион». Стоимость проекта только в нашей части 3,5 миллиарда рублей. Был проведен международный конкурс на проектирование, победителем оказалась голландская компания. На мой взгляд, этот объект станет украшением российско-китайских взаимоотношений», – сообщил Василий Орлов.

Глава Приамурья напомнил, что на сегодняшний день Амурская область занимает третье место в стране по привлечению китайских туристов. В прошлом году регион посетили около 100 тысяч человек.

«В этом году будет чуть больше, хотя он и был непростым с точки зрения метеорологических условий. Все лето шли дожди, и это сказалось на объеме туристического потока. Тем не менее, думаю, что это будет около 120 тысяч человек к концу года», – считает губернатор.

Тем не менее, количество китайских туристов, приезжающих из других провинций в соседний с Благовещенском китайский Хэйхэ, заметно больше – более 1 миллиона человек.

«Из них менее 10 % приезжают на территорию РФ. Как эту ситуацию изменить? Тут два решения: как привезти, а это вопрос трансграничной инфраструктуры, и что им показать. На нашем стенде показаны решения и транспортной инфраструктуры и те решения, которые, на мой взгляд, будут интересны нашим китайским партнерам. В том числе, развитие проекта "Золотая миля" в Благовещенске», отметил губернатор.

По оценке Орлова, канатная дорога через Амур позволит привлечь больший процент из этого числа в Россию, так как заметно сократится время на дорогу между Хэйхэ и Благовещенском.

Как сообщало Амур.инфо, первая в мире трансграничная канатная дорога будет пассажирской. Российско-китайское межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ было подписано в августе 2015 года. По оценкам экспертов, она позволит увеличить въездной туристический поток из КНР до 1 миллиона человек в год сразу после завершения строительства.

Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (интервал отправления теплоходов по данному маршруту составляет 60 минут). Ожидается, что канатная дорога протяженностью 973 метра свяжет города Благовещенск и Хэйхэ во второй половине 2022 года, пишет Интерфакс.