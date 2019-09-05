Мой сын может ослепнуть: жительница села Марково боится за здоровье ребенка из-за холода в квартире

«Я живу с тремя детьми. И три года мерзнем. Зимой температура не выше 17 градусов, а в ванной и того 14. Куда я только не писала – везде отписки», – с такими словами обратилась в редакцию Амур.инфо жительница села Марково Татьяна Богдановская.

Женщина рассказала, что квартиру в трехэтажном панельном доме купила на средства материнского капитала. Сейчас двое ее старших дочерей учатся в Благовещенске, а младший шестилетний сын живет с ней, постоянно простужается и болеет.

«У нас 2 раза был кератит, это воспаление глаза, у него уже ползрачка закрыто. Постоянно вирусные заболевания, ангины, иммунитет снижается. Как мне объяснили, это из-за холода. Нам никак нельзя простывать, с каждой простудой все больше зрачок закрывает. Он может совсем ослепнуть», – переживает Татьяна.

По словам женщины, зимой ей и ребенку приходится спать одетыми, а комнату прогревать с помощью обогревателя. «В обслуживающей организации сказали – что вы хотите, у вас стена 40 сантиметров, она промерзает! У меня эта стена северная, там две комнаты, ванная и туалет. Соседи утепляются, как могут. Полы делают теплые, стены утепляют, батареи доставляют. Но у меня нет такой финансовой возможности. Конце с концами еле сводим. Получаю пенсию по потере кормильца 10 тысяч, сама не работаю», – поделилась амурчанка. Женщина пояснила, что она вдова, и не работает из-за частых болезней своего ребенка.

«Сельсовет, жилищная инспекция, «Жилкомэнерго», обслуживающая организация – везде один ответ, ты собственница, бери и утепляйся! Однажды обслуживающая организация решила нам стену утеплить, пеной забрызгали, вся пена по стене поплыла. Сделали, чтобы от меня отвязаться, – предполагает амурчанка.

Корреспондент Амур.инфо обратился за комментариями к главе Марковского сельсовета. «Это ее собственность, понимаете? Я же не социальная защита, а муниципальное образование, у нас бюджетные деньги! Я не могу пойти на нецелевые расходы и помочь ей деньгами на личную квартиру!», – пояснил в разговоре Юрий Шмилев. В сельсовете женщине посоветовали обратиться в фонд капитального ремонта.

Глава сельсовета также добавил, что Татьяна купила жилье у своей матери, а значит знала, что квартира холодная. «Этот дом панельный, для наших северных районов не предназначен. Ей надо сменить батареи и стояк. И проблема будет решена», – заключил глава сельсовета.

Татьяна Богдановская настаивает, что такие расходы ей не под силу. Амурчанка готова обращаться в суд, чтобы доказать свой право на теплое жилье, но ей пояснили, что в этом случае необходимо проводить экспертизу. «Нужно провести обследование, чтобы пойти в суд. Но где я возьму сто тысяч на это?!» – рассказала женщина корреспонденту Амур.инфо.

То, что температура в квартире Татьяны Богдановской не соответствует требованиям СанПиН, установлено официально. По этому поводу прокуратура Благовещенского района направляла предписание в МУП «Жилкомэнерго». Там ответили, что котельная выдерживает параметры тепла до точки подключения потребителя. «Что касается стен, перекрытий и окон в квартире, тепловизором установлены места, где происходят естественные потери тепла. Это потери можно свести к минимуму путем утeпления вышеуказанных конструкций. Так же обращаем внимание на то, что в квартире произведена замена внутриквартирной разводки системы, уменьшен диаметр труб системы отопления, что существенно влияет на эффективность работы системы. Радиаторы отопления требуют внутренней промывки…», – такой ответ женщина получила от ресурсоснабжающей организации.

Еще одной инстанцией, куда обращалась амурчанка, стала государственная жилищная инспекция Приамурья. После проверки специалисты этого ведомства направили в адрес МУП «Жилкомэнерго» предостережение, с тем чтобы на собрании собственников решить вопрос по утеплению наружной стены дома. Исполнить предостережение требовалось до 15 мая 2019 года.

«Я обратилась в жилинспекцию, они дали предписание - утеплить. Директор обслуживающей компании мне передал смету на 300 с лишним тысяч рублей. Я как старшая дома провела собрание, но большинство жителей у нас пенсионеры, проголосовали против. И на этом все», – рассказывает о развитии событий Татьяна.

У женщины уже накопилась внушительная кипа документов и переписки с различными инстанциями. «Скоро опять зима. Страшно подумать, как мы ее переживём. Были бы деньги, сняла бы комнату. Невыносимо здесь зимовать. Мне жалко здоровье ребенка», – говорит Татьяна Богдановская. Женщина надеется, что найдутся земляки, желающие ей помочь. Телефон для связи 8 914 579 06 42.