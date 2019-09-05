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5сентября
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сегодня, 11:01 1

Колонна мотоциклистов проехала по набережной Благовещенска (видео)

Колонна мотоциклистов проехала по набережной Благовещенска (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появились неоднозначные видео, снятые на набережной Благовещенска в темное время суток. Удалось запечатлеть проезд там колонны мотоциклистов.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

«Ну, на мотоциклах-то, конечно, кататься больше негде», – отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg. «Почему бы и не проехаться на байках по месту, где гуляют пешеходы?» – иронизирует инстаграм-паблик skaner28.

Мнения пользователей Инстаграма по поводу увиденного разделились. Кто-то раскритиковал действия мотоциклистов: «Дешевый понт», а кто-то не нашел в них ничего плохого: «(…) покатались по пустой набке ночью, а тут уже криков (…)».

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#транспорт

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Комментарии
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  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    говноезды

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