Колонна мотоциклистов проехала по набережной Благовещенска (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появились неоднозначные видео, снятые на набережной Благовещенска в темное время суток. Удалось запечатлеть проезд там колонны мотоциклистов.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

«Ну, на мотоциклах-то, конечно, кататься больше негде», – отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg. «Почему бы и не проехаться на байках по месту, где гуляют пешеходы?» – иронизирует инстаграм-паблик skaner28.

Мнения пользователей Инстаграма по поводу увиденного разделились. Кто-то раскритиковал действия мотоциклистов: «Дешевый понт», а кто-то не нашел в них ничего плохого: «(…) покатались по пустой набке ночью, а тут уже криков (…)».