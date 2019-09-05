Благовещенцев приглашают принять участие в Дне донора

В пятницу, 6 сентября, с 8:30 до 12:00 Амурская областная станция переливания крови проводит акцию День донора для сотрудников компании МТС. Однако принять участие может любой желающий.

Мобильный комплекс заготовки крови будет работать по улице Театральной, 55, рядом с офисом компании.

«Кроме сотрудников МТС, которые будут участвовать в нашей акции, ее может поддержать любой желающий. Мы будем рады всем, кто откликнется и придет по указанному адресу, чтобы поделиться своей кровью с теми, кому она нужна сейчас и или может понадобиться завтра. Главная задача нашей службы – поддерживать объемы запасов крови на оптимальном уровне. Донорство – это всегда благородство и милосердие. Да, человек должен потратить не только свою кровь, но несколько минут времени, и предпринять какие-то усилия, чтобы явиться в назначенное время на пункт забора крови. Но награда за это, я считаю, – самая высокая – спасенная жизнь. Согласитесь, каждый донор имеет право считать себя чьим-то спасителем. И это достойно глубокого уважения» – считает главный врач Амурской областной станции переливания крови Алексей Витер.

Чтобы принять участие в акции, при себе необходимо иметь паспорт с городской пропиской.