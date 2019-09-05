Россия и Китай обсудят строительство новых трансграничных мостов

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Россия и Китай планируют обсудить проекты строительства новых трансграничных мостов в 2020 году. Об этом заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на конференции «Россия – Китай» на ВЭФ.

Об этом пишет портал Biang. «Если говорить о том, в чем мы видим перспективы ближайших лет и на чем собираемся сделать акцент в совместном инвестиционном сотрудничестве, то, во-первых, нам нужно больше проектов, которые будут сшивать наши экономики. Два моста – это хорошо, но недостаточно», – сказал замминистра.

«Мы в следующем году планируем вместе с коллегами провести работу и оценить, какие мостовые переходы вдоль границы и где нам нужны еще, а также примем необходимые решения. Рядом с этими мостами, безусловно, нужно создавать трансграничные экономические зоны, которые будут способствовать росту товарооборота. Это тоже одна из перспективных задач», –добавил он.

В настоящее время РФ и КНР ведут строительство двух трансграничных мостов. К концу 2019 года планируется завершить строительство автомобильного моста через Амур, который соединит Благовещенск и Хэйхэ. А по железнодорожному мосту Нижнеленинское (Еврейская АО) – Тунцзян (Китай) планируется запустить пробное движение поездов. В 2020 году он должен быть сдан в постоянную эксплуатацию.