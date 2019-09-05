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В Благовещенске внедорожник снес светофор (фото, видео)

В Благовещенске внедорожник снес светофор (фото, видео)
Фото: instagram.com/kriminal.blg

Вечером 4 сентября в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал светофор. Его снес внедорожник Mitsubishi Pajero. Видео и фото с места происшествия появились в социальных сетях.

Инстаграм-паблик skaner28 пишет, что авария была на пересечении улиц Зейской и Кузнечной, а водитель Pajero оказался нетрезв. «Чуть ранее он же зацепил Nissan X-Trail, который был припаркован по адресу: Комсомольская, 50/2. Обошлось без пострадавших», – сообщает паблик.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, ДТП с участием Mitsubishi Pajero произошло в 20:56 в районе дома № 135 по улице Зейской. За рулем находился водитель 1971 года рождения. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с машиной Toyota Nadia, которой управлял водитель 1986 года рождения. Рулевой «нади» не нарушал ПДД, двигаясь на разрешающий сигнал светофора. В ведомстве подтвердили, что люди в этой аварии не пострадали.

Фото: instagram.com/kriminal.blg

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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