В Приамурье будут судить китаянку, которая пыталась дать взятку на таможне

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В Приамурье перед судом предстанет 47-летняя гражданка КНР, обвиняемая в покушении на дачу взятки в пункте пропуска на Благовещенской таможне.

По версии следствия, китаянка предложила инспектору не проводить таможенный контроль товара, который она перевозила из России в Китай. За услугу женщина была готова дать 1 000 рублей.

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР завершили расследование уголовного дела. Китаянку обвиняют в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, не доведенное до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте органа.