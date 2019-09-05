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5сентября
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сегодня, 10:21 1

В Приамурье будут судить китаянку, которая пыталась дать взятку на таможне

В Приамурье будут судить китаянку, которая пыталась дать взятку на таможне
Фото: Амур.инфо

В Приамурье перед судом предстанет 47-летняя гражданка КНР, обвиняемая в покушении на дачу взятки в пункте пропуска на Благовещенской таможне.

По версии следствия, китаянка предложила инспектору не проводить таможенный контроль товара, который она перевозила из России в Китай. За услугу женщина была готова дать 1 000 рублей.

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР завершили расследование уголовного дела. Китаянку обвиняют в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, не доведенное до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте органа.

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#закон #Китай #суды #таможня #финансы

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Комментарии
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  • dobry

    dobry
    2 часа назад

    Хоть бы написали,что перевозила

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