Муж Полины Гагариной разместил у себя в аккаунте объявление о продаже трусов Бузовой

Дмитрий Исхаков, муж Полины Гагариной, выложил в Инстаграм странный пост, посвященный Ольге Бузовой. Дмитрий опубликовал в соцсети скришот объявления на «Авито», в котором девушка предлагала купить трусы Ольги Бузовой за 5 000 рублей. Продавец сообщает, что поющая ведущая действительно носила это нижнее белье во время съемок рекламного ролика.

Публику удивило даже не само объявление, а то, что его выложил у себя в Инстаграме женатый человек. Исхаков уверяет под публикацией, что наткнулся на предложение купить трусы Бузовой совершенно случайно. «Я искал антикварные кресла для своей студии, честное слово. А Оля вообще в курсе?! Скажите ей... Ох... Раз такое дело, пойду поищу, может там еще какие трусы продаются... Как теперь свое воображение обуздать», – написал Исахов под фото.

Бузова пока никак не отреагировала на этот пост. Подписчики знаменитого фотографа оторвались по полной в комментариях под публикацией.

Многие стали писать о том, что Полина Гагарина разозлится из-за этого поста: «Бойтесь гнева жены», «Главное, чтобы трусики Полины не обнаружились», «А Полина вкурсе, чем вы занимаетесь?», «Полиночка не обрадуется такому повороту событий».

Другие решили, что Исхакову заплатили за размещение этого объявления: «Да-да, после этого поста цена точно увеличится вдвое», «Вот это вы рекламу сделали труселям».