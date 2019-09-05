ДТП из-за плохих дорог, высокая смертность и аварийное жилье: Александр Козлов рассказал о мерах, которые улучшат жизнь в ДФО

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал, что необходимо сделать, чтобы улучшить жизнь дальневосточников. Он раскрыл темы ипотеки под 2 % для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар», транспортной доступности, авиаперевозок, здравоохранения, образования и других важных сфер. Свой доклад он представил на заседании президиума Госсовета России.

Александр Козлов рассказал, что на протяжении пяти лет на Дальнем Востоке действует особая экономическая модель. За это время 39 тысяч человек нашли работу на предприятиях, которые открылись в регионе.

«Их на сегодняшний день – 242. Будет больше. Уже сейчас в разной степени реализации находятся более 1 800 проектов. Когда они все откроются, 145 тысяч человек найдут новую работу. Будем честны, города и поселки, где реализуются крупные инвестиционные проекты, оказались не готовы предоставить комфортные условия для жизни», – сказал министр.

Он добавил, что в 2018 году началась работа по социальному развитию центров экономического роста. До 2021 года из федерального бюджета регионам выделят 95,3 миллиарда рублей, на которые построят, отремонтируют и модернизируют более 700 социальных объектов.

«С этого года заработал дальневосточный демографический пакет поддержки семей с детьми. Хочу поблагодарить вас за это. Почти 75 тысяч семей до конца года получат единовременные выплаты при рождении первенцев и последующих детей. И так будет ежегодно. Кроме этого, для многодетных семей внедрена ипотека под 5 % годовых. И ещё они с этого года получили право пользоваться льготными авиабилетами. К слову, льготные билеты теперь можно купить круглый год. Дальнейшее развитие требует новых подходов и новых решений. И мы постарались изложить их в нацпрограмме развития Дальнего Востока. Проект программы, по вашему поручению, готов», – сообщил Александр Козлов.

При создании проекта, по словам Александра Александровича, исходили из принципа: доступность для каждого. Сейчас нацпрограмма состоит из мероприятий, реализация которых позволит достичь две цели: обеспечить рост экономики и повысить качество жизни до уровня выше среднероссийского. Мы определили перспективные экономические проекты для каждого региона, которые создадут налоговую базу для региональных бюджетов. Инвесторы, которые реализуют свои проекты, – уже пополнили бюджеты на 25 миллиардов рублей. И эта сумма с выходом на проектные мощности будет постоянно увеличиваться», – отметил министр.

Очень важный момент реализации экономических проектов, по его словам, – это населенные пункты. К примеру, запуск предприятий в ТОР «Южная» в Якутии позволил сохранить угольный город Нерюнгри. А строительство крупнейшего газоперерабатывающего завода в Амурской области полностью меняет облик когда-то депрессивного города Свободный: строится инфраструктура, жилье, ремонтируются социальные объекты города.

«Важно, чтобы компании с государственным участием также включали в свои инвестиционные программы разделы по социальным объектам в Дальневосточном федеральном округе. За счет сокращения дивидендов в федеральный бюджет. Ключевое в экономическом блоке национальной программы – не ухудшать нынешние преференции и обеспечивать доступное льготное финансирование проектам. Есть в национальной программе предложения по развитию магистральной инфраструктуры, но по этому вопросу необходимо провести ещё дополнительные обсуждения на вашей площадке», – подчеркнул Александр Александрович.

Принципиальное отличие программы от национальных проектов и госпрограмм в том, что она учитывает специфические условия Дальнего Востока. Во-первых, половина населения округа – 4 миллиона человек – живет в населенных пунктах до 50 тысяч человек, а треть населения – в населенных пунктах до 10 тысяч. Во-вторых, плотность населения в 7 раз ниже средней плотности населения в России.

В-третьих, – ограничение транспортной доступности. При общей площади в 6 169 тысяч квадратных километров протяженность дорог составляет всего 126 тысяч километров. В-четвертых, это необходимость масштабного капитального ремонта действующих социальных объектов.

«В рамках национальных проектов основные усилия направлены на создание нового: строительство школ, больниц, детских садов. Но на Дальнем Востоке – параллельно – нужно привести в порядок то, что уже есть! Тысячи объектов можно отремонтировать и тем самым сделать их доступными для дальневосточников! Ведь главное условие развития Дальнего Востока – это доступность! Ключевые цели мы разложили по направлениям и определили мероприятия, которые сделают социальные услуги – на основе нормативов федеральных ведомств – доступными», – сообщил министр.

Если говорить о сфере здравоохранения, на Дальнем Востоке на 21 % выше, чем по России, смертность населения в трудоспособном возрасте. Показатель постепенно снижается, но он всё равно высок. И чтобы к 2024 году достигнуть целей по указу № 204, нужна доступная первичная медико-санитарная помощь в каждом населенном пункте.

«Например, замена фельдшерско-акушерских пунктов. На Дальнем Востоке сейчас 1 986 ФАПов, 891 из которых располагается в приспособленном помещении, а 60 % из них с печным отоплением! Медицинское оборудование в дальневосточных учреждениях здравоохранения изношено на 73 %! Необходимость в новых автомобилях скорой помощи – больше тысячи машин, у нас в некоторых селах больных перевозят ещё на «буханках», выпущенных в шестидесятых годах прошлого века», – прокомментировал Александр Козлов.

Он добавил, что на сегодняшний день в сельской местности вакантно 5 500 мест врачей и фельдшеров.

«Да, действуют «земские» подъемные, но они одинаковы для всей страны. Хорошо, когда врач переезжает в Краснодар и получает один миллион…, а если он едет в Магадан? Где и жильё дороже, и вещи на поезде не перевезешь», – пояснил министр.

Что касается сферы образования, на Дальнем Востоке, со слов Александра Козлова, необходимо обеспечить школы учителями, капитально отремонтировать 480 сельских школ и 305 колледжей и техникумов, которые находятся в аварийном состоянии.

«И я хочу подчеркнуть, это ведь не про здания разговор, это про наших детей, молодежь, которые будут развивать Россию в будущем. Это – 992 тысячи школьников, 199 тысяч учащихся колледжей и 194 тысячи студентов вузов», – добавил он.

«Тоже самое можно сказать о культурном и физическом развитии. Да, в первую очередь у нас в регионе необходимо обеспечить доступность культурных и спортивных учреждений в сельских и удаленных территориях. Стандарты доступности основаны на рекомендациях Минкультуры и Минспорта России. Например, стандарт Минкультуры гласит: в каждом селе до пятисот человек – передвижной культурный центр, от пятисот – дом культуры, свыше тысячи – библиотека, от 10 тысяч – музей и кинозал, от 30 тысяч человек – парк культуры», – рассказал докладчик.

Чтобы выполнить только стандарт, подчеркнул министр, надо построить и реконструировать 133 учреждения культуры, капитально отремонтировать 388 объектов, субсидировать 226 гастролей, выставок, 82 фестиваля и творческих проекта.

«А вот стандарты минспорта: спортивная площадка в каждом населенном пункте от пятидесяти человек, от пятисот – плоскостное спортивное сооружение, включая футбольное поле, от одной тысячи – универсальный спортивный зал, от 5000 – стадион, от 10 тысяч – бассейн. На данный момент в тридцати шести населенных пунктах нет спортивных площадок вообще, в двухсот тридцати восьми – игровых площадок, хоккейных коробок, футбольных полей, в двадцати – бассейнов, в восьмидесяти четырёх – универсальных спортивных залов, в пятнадцати – стадионов», – подытожил он.

По информации министра, на Дальнем Востоке 125,5 тысячи человек живут в непригодном жилищном фонде. В квадратных метрах – это 2 миллиона аварийного, ветхого жилья. По нацпроекту «Жилье» будет ликвидировано – 1,5 миллиона. Доля снизится, но всё равно останется и – всё равно – будет выше среднероссийского показателя.

«Минстрой нас поддерживает, что необходимо дополнительное финансирование для ликвидации оставшихся непригодных квадратных метров. И в случае принятия решения о финансировании, доля ветхого и аварийного жилья в ДФО снизится с 6 % до 1 %. Как и в целом по России. Также, касаемо жилищной сферы, нужно наращивать объемы жилищного строительства, городам и селам необходимо благоустройство. 21 век на дворе, а клумбы до сих пор шинами украшают. Кроме этого, мы ставим задачу по улучшению жилищных условий молодых семей – потому что именно они – настоящее и будущее Дальнего Востока», – пояснил Александр Александрович.

Один из механизмов, по его мнению, – это ипотека под 2 % годовых. Помимо молодых семей рассматривается и категорию участников программы «дальневосточный гектар», которые хотят построить собственное жильё на земле. Министр обосновал ставку в 2 % так.

«У нас есть четкие расчеты, основанные на данных Росстата. Сейчас стандартная ипотека – 9 %. Чтобы её получить, средний доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей. Из категории нуждающихся, таких семей на Дальнем Востоке – одна тысяча семьсот. Если ипотека будет 2 %, то ей смогут воспользоваться 8 500 семей. При ежемесячном платеже в 16 тысяч рублей, доход семьи из двоих человек должен превышать 50 тысяч рублей в месяц. А в среднем, молодая семья в ДФО получает 55 тысяч. Такие же подробные расчеты есть и по категории людей, которые хотят построить своё жилье на дальневосточном гектаре. И мы их можем представить», – прокомментировал докладчик.

Он рассказал также о транспортной доступности в ДФО.

«У нас незавершено формирование опорной сети автомобильных дорог. 1 265 населенных пунктов не связаны с региональными дорогами. А половина муниципальных дорог, которые есть, – грунтовые. А в сложном климате, по сути, это означает сезонность, то есть дороги не обеспечивают круглогодичную доступность населенных пунктов. Указ № 204 ставит цель – снизить в 4 раза смертность от ДТП. И, в связи с этим на Дальнем Востоке, надо обратить особое внимание как раз на местные дороги. Потому что 70 % дорожно-транспортных происшествий и 45 % аварий с погибшими, по данным ГИБДД, происходят именно там», – сообщил министр.

Он отметил, что ресурсов территориальных дорожных фондов для решения указанных вопросов недостаточно. Основной источник их формирования, до 80 %, – отчисления от акциза на автомобильный бензин.

«Владимир Владимирович, вы уже приняли решение о доведении до 100 % отчислений от акцизов субъектам Российской Федерации до 2024 года. Мы обращаемся к вам и просим для ДФО предусмотреть 100 % доведение акцизов уже с 2020 года. Это позволит отремонтировать 10 тысяч километров муниципальных дорог, тем самым достигнув норматива 50,9 % как по муниципальным, так и по региональным дорогам», – обратился Александр Козлов к президенту.

Продолжая тему транспорта, он отметил, что единственный способ добраться в центр страны для дальневосточников – это авиация. «И разговоры о нецелесообразности полетов и плоских тарифов не вписываются в посыл, данный вами 5 лет назад, что Дальний Восток – это приоритет на весь 21 век», – отметил министр.

«Я сегодня уже много говорил о здравоохранении и о том, что дальневосточные города малочисленные, но хочу еще немного коснуться этой темы. Она как раз объединит эти два направления. Сейчас принцип страховой медицины: финансирование за пролеченного больного. Что получается. Например, из 48 тысяч коек круглосуточного стационара – 11 тысяч находятся в маленьких городах и функционируют ниже норматива, соответственно не получая финансирование в полном объеме. Но мы вынуждены нести дополнительные расходы на их содержание, чтобы не оставить эти малые города без медицинской помощи. Аналогичная ситуация сложилась и по другим направлениям. Для таких ситуаций, мы предлагаем вести сметное, а не тарифное финансирование», – рассказал Александр Александрович.

Он предложил дополнить методику, закрепленную постановлением российского правительства в 2012 году, в части предоставлений субвенций по ФОМСУ для медицинских организаций в северных и удаленных территориях Дальнего Востока.

«И ещё одно. Все понимают, что Дальний Восток – специфический регион. Большие расстояния, трудная логистика, суровый климат, сейсмика, частые наводнения, девятимесячный отопительный сезон. Это объективные региональные факторы и условия! Но сегодня, при распределении субсидий дальневосточным регионам, применяется единый общий подход. Например, норматив оснащения стоимости одного учебного места –178 тысяч рублей. То есть для Москвы – 178 тысяч, для арктической Чукотки – 178 тысяч, и те же 178 тысяч для островного Сахалина! Тоже самое с нормативами строительства школ и детских садов, которые рассчитываются по Московской области. Владимир Владимирович, у нас предложение. Есть документ, который это регламентирует. Постановление правительства РФ № 999 от 30 сентября 2014 года. Давайте внесем изменения в пункт 4 и установим обязательное требование при определении размера субсидий из федерального бюджета для регионов ДФО применять индекс бюджетных расходов», – подытожил министр.