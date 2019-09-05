Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:51 2

Авиарейс из Москвы прибудет в Благовещенск позже примерно на 8 часов

Авиарейс из Москвы прибудет в Благовещенск позже примерно на 8 часов
Фото: Амур.инфо

5 сентября в Благовещенск с серьезной задержкой прибудет авиарейс U6-349 из Москвы авиакомпании «Уральские авиалинии». Она составит около 8 часов.

По данным сайта Amurair.ru, рейс U6-349 должен был прибыть сегодня в 07:25, а теперь расчетное время прилета – 15:50. Как пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе аэропорта Благовещенска, в аэропорту прогнозировался туман, поэтому рейс U6-349 вылетел в Приамурье позже.

Соответственно, задержан и обратный рейс, U6-350, Благовещенск – Москва. Его расчетное время отправления – 16:50.

Просмотров всего: 1618

#транспорт

распечатать


Общество

Светофор на благовещенском перекрестке, где насмерть сбили девочку, стал трехфазным
Происшествия

На железной дороге в Приамурье погибла женщина
Общество 1

Колонна мотоциклистов проехала по набережной Благовещенска (видео)
Экономика 1

Россия и Китай обсудят строительство новых трансграничных мостов
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Егаист

    Егаист
    1 час назад

    " у них прогнозировался туман....." У кого? Писать не умееют- как обычно

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    Егаист

    " у них прогнозировался туман....." У кого? Писать не умееют- как обычно



    Поправили.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь