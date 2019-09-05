Авиарейс из Москвы прибудет в Благовещенск позже примерно на 8 часов

Фото: Амур.инфо

5 сентября в Благовещенск с серьезной задержкой прибудет авиарейс U6-349 из Москвы авиакомпании «Уральские авиалинии». Она составит около 8 часов.

По данным сайта Amurair.ru, рейс U6-349 должен был прибыть сегодня в 07:25, а теперь расчетное время прилета – 15:50. Как пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе аэропорта Благовещенска, в аэропорту прогнозировался туман, поэтому рейс U6-349 вылетел в Приамурье позже.

Соответственно, задержан и обратный рейс, U6-350, Благовещенск – Москва. Его расчетное время отправления – 16:50.