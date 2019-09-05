Амурчане стали чаще летать в Москву

За 8 месяцев работы благовещенский аэропорт увеличил пассажиропоток на 34,7 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. С январь по август 2019 года услугами аэропорта воспользовались в общей сложности 356,4 тысячи пассажиров.

В сегменте внутрироссийских перевозок трафик составил 307 049 пассажиров. Наибольший прирост зафиксирован на рейсах московского направления. Пассажиропоток на маршруте Благовещенск – Москва – Благовещенск увеличился на 40,2 % по отношению к аналогичному показателю прошлого года. За 8 месяцев из Благовещенска в Москву выполнено 597 рейсов, перевезено 159 077 пассажиров, что на 50,8 % больше, чем в том году.

Рейсы в московские аэропорты выполняют авиакомпании «Северный ветер» / «Икар», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. С 15 августа перевозчик «Уральские авиалинии» запустил ежедневный прямой рейс в московский аэропорт Домодедово. Частота рейсов в Москву в рассматриваемый период достигла до 4 раз в сутки.

На зарубежных маршрутах аэропорт обслужил 49 303 пассажира, увеличение составило на 8,4 %. Пхукет, Утапао, Банкок (Тайланд) и НяЧанг (Вьетнам) – лидеры по росту пассажиропотока на международных направлениях. В июле и августе авиакомпания «Якутия» выполнила 4 рейса в китайский аэропорт Вэйхай.

Общее количество взлетов-посадок составило 1 971 взлетно-посадочных операций, что на 11 % выше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.