Гороскоп 5 сентября: Близнецов могут обмануть, Козероги проявят решительность

Восход Солнца: 05:49

Заход Солнца: 19:07

Солнце в Деве.

Овен. Четверг пройдет под знаком интуиции, подкрепляемой здравым смыслом и верными действиями. Ваши суждения будут своевременными и точными, что благоприятно скажется на авторитете. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения.

Телец. Противоречивый день, несущий как положительные,так и отрицательные тенденции. В финансовой сфере намечается подъем, однако непредвиденные траты поглотят львиную долю прибыли. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам.

Близнецы. День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца. Доверчивость или несдержанность в общении закончится сожалениями и слезами.

Рак. День благоприятный для начала нового дела. Сегодня у мужчин-Раков появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Однако те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой партнеров или одобрением влиятельных покровителей. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями.

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Лев. Неблагоприятный день, отмеченный осложнениями в профессиональных делах: любые ваши действия могут обернуться против вас, поэтому не принимайте кардинальных решений. Внутреннее чутье поможет определить ваших неприятелей и предупредить их интриги. Целый день вам придется разрываться между домом и работой, пытаясь уладить семейные дела и профессиональные проблемы. Перенапряжение может отрицательно сказаться на вашем самочувствии.

Дева. Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, болезни верхних дыхательных путей. Не исключены нервные стрессы. Мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупному скандалу, а то и к полному разрыву отношений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость.

Весы. Жизненный потенциал на высоком уровне. Большой интерес к делам позволит добиться успехов в конкретной деятельности. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой.

Скорпион. Чтобы избежать огорчений или финансовых потерь, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами, с покупками или с оформлением документов. Вероятны разочарования в личной жизни, связанные с изменой партнера либо разрывом отношений из-за обиды или ревности.

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Стрелец. Сегодня вас может заинтересовать выгодное деловое предложение, которое следует хорошо обдумать. Ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, что не позволит проявить деловые способности достаточно активно. Звезды не рекомендуют также пока менять место работы или искать заработок в иных сферах деятельности.

Козерог. Благоприятный день. В вашей жизни намечается переход к другой сфере деятельности или выход на иной уровень развития. Не упустите свой шанс. Проявите решительность в достижении цели.

Водолей. Напряженный день. Будьте осторожны в отношениях с руководством и коллегами по работе. Не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах. Лучше проявите терпение и подождите более подходящего момента. Только со следующей недели можно ожидать успехов в профессиональной деятельности или укрепления пошатнувшегося авторитета.

Рыбы. День благоприятен для проявления ваших талантов в профессиональной сфере деятельности, для раскрытия творческого потенциала и успеха в личной жизни. Звезды рекомендуют закончить все дела, которые Вы по каким-либо причинам откладывали. Сегодня Вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным.

Астролог: Вальдемар Небоходцев