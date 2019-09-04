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4 сентября 2019, 22:34 2

Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорил, что Дальний Восток — балласт, требующий денег. Перед этими словами глава Якутии Айсен Николаев в докладе на заседании президиума Госсовета задался вопросом, нужен ли России дальневосточный регион. При этом он добавил, что сегодня ответ очевиден, однако до недавнего времени местные жители затруднялись ответить.

«Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал руководитель республики.

«Не знаю, какие придурки так говорили», — прервал его Путин.

Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще 25 лет назад.

«Ну, четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», — предложил президент.

Он добавил, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, но для этого нужно создать условия: строить жилье, школы, поликлиники, заниматься благоустройством и организовывать новые рабочие места. В то же время Путин отметил, что демографическая ситуация в регионе остается тревожной — численность населения продолжает снижаться даже несмотря на приток людей.

Поэтому, по его словам, нужны кардинальные шаги в социальном развитии Дальнего Востока, пишет РИА Новости.

Президент напомнил, что «в свое время мы начали с укрепления экономической и инфраструктурной базы региона, повышения его инвестиционной привлекательности». Он отметил, что это было сделано в интересах людей, которым нужны новые рабочие места. В результате в регионе внедряются новаторские управленческие подходы, растет приток прямых инвестиций, в том числе и зарубежных. Так, темпы роста промышленного производства в регионе за последние пять лет почти в три раза превысили среднероссийские.

Кроме того, Путин заявил, что проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года подготовлен, однако окончательная редакция потребует тщательной шлифовки.

«Добавлю, что работа над программой шла, что называется, "с земли". В ее открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняли участие более 230 тысяч граждан», — отметил президент.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Не?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    И это (придурки), говорит президент... Зачет!!! Тогда не стОит удивдяться, что в последее время растет число чиновников, которые "остры в выражениях". А, как же на счет выдержки, толерантности и т.д. по отношению к людям, а??? Законы верны и важны для всех!!!

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