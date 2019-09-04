Для ремонта дороги по улице Шимановского придется выкупать частные гаражи

Губернатор области Василий Орлов проверил участки дорог в Благовещенске, на которых ведутся дорожно-ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это участок по улице Шимановского от Ленина до Краснофлотской и участок дороги по улице Шимановского от Октябрьской до Красноармейской.

«Дорога не имеет большой нагрузки, она внутриквартальная и в первую очередь на её состояние жалуются жильцы близлежащих домов. Её нет в плане нацпроекта. Здесь были приняты временные решения – проведен бесплатный ремонт дороги. Проектного решения по данному участку ещё нет, сложности с ремонтом этой узкой дороги вызваны тем, что на ее обочине расположены гаражи», – сказал губернатор.

Принято решение о том, что впоследствии для устройства полноценной дороги в этом районе необходимо будет выкупить гаражи в рамках земельного законодательства, убрать их, спроектировать и сделать дорогу с ливневой канализацией. На это нужно время. Приведение дороги в нормативное состояние планируется в следующем году.

Также проверялся участок дороги по улице Театральной от Октябрьской до Вокзальной. Уже частично проведена установка бордюров, обустройство тротуаров и ливневой канализации. Дорожникам предстоит восстановить линии наружного освещения, провести модернизацию светофоров, установить пешеходные ограждения. В середине сентября планируется начать асфальтирование. Завершить работу планируется до 31 октября, сообщает региональный минтранс.