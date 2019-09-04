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4 сентября 2019, 22:19 3

Для ремонта дороги по улице Шимановского придется выкупать частные гаражи

Для ремонта дороги по улице Шимановского придется выкупать частные гаражи

Губернатор области Василий Орлов проверил участки дорог в Благовещенске, на которых ведутся дорожно-ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это участок по улице Шимановского от Ленина до Краснофлотской и участок дороги по улице Шимановского от Октябрьской до Красноармейской.

«Дорога не имеет большой нагрузки, она внутриквартальная и в первую очередь на её состояние жалуются жильцы близлежащих домов. Её нет в плане нацпроекта. Здесь были приняты временные решения – проведен бесплатный ремонт дороги. Проектного решения по данному участку ещё нет, сложности с ремонтом этой узкой дороги вызваны тем, что на ее обочине расположены гаражи», – сказал губернатор.

Принято решение о том, что впоследствии для устройства полноценной дороги в этом районе необходимо будет выкупить гаражи в рамках земельного законодательства, убрать их, спроектировать и сделать дорогу с ливневой канализацией. На это нужно время. Приведение дороги в нормативное состояние планируется в следующем году.

Также проверялся участок дороги по улице Театральной от Октябрьской до Вокзальной. Уже частично проведена установка бордюров, обустройство тротуаров и ливневой канализации. Дорожникам предстоит восстановить линии наружного освещения, провести модернизацию светофоров, установить пешеходные ограждения. В середине сентября планируется начать асфальтирование. Завершить работу планируется до 31 октября, сообщает региональный минтранс.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    49 минут назад

    Честно какие-то отписки

    Дорога не имеет большой нагрузки, - Тоесть пару 9-этажек небольшая нагрузка? она внутриквартальная и в первую очередь на её состояние жалуются жильцы близлежащих домов. Её нет в плане нацпроекта. Вопрос у нас улицы ремонтируют только по нац проекту? Здесь были приняты временные решения – проведен бесплатный ремонт дороги. Спасибо наверное за бесплатный ремонт дороги, вот только разве не должны следить чтобы все дороги были безопасны Проектного решения по данному участку ещё нет, сложности с ремонтом этой узкой дороги вызваны тем, что на ее обочине расположены гаражи», – сказал губернатор. Интересно на сколько она уже других улиц? Интересен подход, если улица, не асфальтированная то все нормально, а если заасфальтировать то нет? Интересно, а во сколько городу обойдется выкупать пару десятков гаражей? Интересно кто выдавал разрешение на строительство гаражей наверное не знали где будут строить и нарушений не было?....

  • ямщик

    ямщик
    45 минут назад

    Да вообще нефиг их выкупать. Водоохранная зона, всякое строительство запрещено. Ну, было время, попользовались и хорош. Под бульдозер. Владельцев можно даже и не привлекать к ответственности за давностью лет.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    28 минут назад

    Выкупать? Интересно, а по какой стоимости, 150 рэ за кг. живого веса, извиняюсь за кв. метр? Кто определять будет? Какие ни какие, а собственники...

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