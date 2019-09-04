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4сентября
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сегодня, 18:07 0

В Приамурье жестокость матери к своей годовалой дочери обернулась уголовным делом

В Приамурье жестокость матери к своей годовалой дочери обернулась уголовным делом
Фото: duma.gov.ru

Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая жестоко обращалась со своей маленькой дочкой. Амурчанка повела себя неадекватно, когда годовалая девочка осталась без присмотра и испачкалась в золе. Теперь матери может грозить реальное лишение свободы.

Информация о жестоком обращении с ребенком поступила в отдел полиции по Ивановскому району 24 августа. В этот же день двое маленьких детей были изъяты из семьи. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 уголовного кодекса – неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщили в пресс-службе амурского управления МВД.

Агентство приводит текст этой уголовной статьи. «Деяние наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового».

Как сообщало Амур.инфо, факт жестокого обращения с ребенком выявили в селе Ивановка. На видео, которое прислали в редакцию, женщина обзывает плачущего ребенка жабой, овцой, бьет ладонью по голове и со злостью хватает за лицо. Человек, который ведет съемку, никак не препятствует этому.

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#дети #закон

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Не ори, жаба тупорылая: в распоряжении «Амур.инфо» появилось видео жестокого обращения с ребенком
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