В Константиновской больнице после ремонта открылось детское отделение

Стационар на 10 коек для детей в Константиновской больнице преобразился. В течение трех месяцев стандартные больничные помещения превратились в «сказочные»: синяя палата, желтая палата, зеленая палата, с соответствующими цветовыми решениями в выборе мебели, осветительных приборов, постельных комплектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, к слову, постельные комплекты шила сестра-хозяйка больницы – всего 30, по три на каждую кровать, включая две для малышей, с мягкими бортиками по бокам. Она же изготовила и прорезиненные чехлы на матрасы.

«Игровая комната у нас сейчас "переехала" в Изумрудный город, как вы видите. С волшебными замками, цветами – их рисовала наша сотрудница Анна Литюшкина», – рассказывает главный врач Константиновской больницы Игорь Хомитов.

Анна Николаевна здесь работает санитаркой, но за роспись стен отделения взялась с энтузиазмом, способности к живописи пригодились, да и вдохновляла маленькая дочка Арина.

«Интересно было работать, конечно, мы же для наших местных ребятишек старались», – говорит Анна Литюшкина.

Как отмечает пресс-служба областных властей, здесь все продумано до мелочей. Если светильники – то обязательно в виде качелей для гномов, самолетиков, ярких цветов. Мебель – яркая, игровые комплексы – безопасные, коврики – и те нарядные. Красочные жалюзи подарили спонсоры – причем также в полном соответствии с единым стилем.

Эту красоту работники больницы организовали собственноручно. Все, что должны делать квалифицированные специалисты, – выполнили бригады: штукатурка стен, укладка напольного покрытия, некоторые другие ремонтные работы. А затем, после текущего ремонта, наступил творческий этап, в котором участвовали сотрудники больницы: шили белье, разрисовывали стены, выбирали и возили краску, прикручивали светильники и множество декоративных деталей к ним.

«Коллектив во главе с руководителем больницы Игорем Эдуардовичем Хомитовым с душой подходит к созданию условий для лечения маленьких пациентов. Мы знаем, сколько сил вложено в благоустройство территории, раньше тут были заросли, а теперь в больничном городке цветут розы! И вот сейчас открылось детское отделение, по-моему, самое красивое в области. Думаю, это и в лечении поможет!» – отметил глава Константиновского района Александр Колесников на торжественном открытии отделения.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова поздравила константиновских медработников с этим знаменательным событием.

«Всегда очень радостно видеть подобные преобразования, это пример того, насколько ответственно можно подойти к делу, насколько грамотно все продумать и качественно выполнить. Уверена, что в обновленном помещении будет повышаться и качество медицинской помощи», – подчеркнула Евгения Сергеевна.

Фото пресс-службы правительства Амурской области