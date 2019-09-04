Актер Александр Семчев похудел на 100 килограмм

Недавно актер Александр Семчев решил похудеть и справился с этим превосходно. Близкие и поклонники не перестают удивляться новому образу актера.

Несколько лет назад вес артиста был более 200 килограммов. У Семчева начались проблемы со здоровьем, он страдал от сахарного диабета, одышки, повышенного артериального давления. Врачи длительное время советовали актеру начать худеть, но он пришел к этому только через несколько лет.

К своему пятидесятилетию Александр похудел на 100 килограмм. Чтобы добиться такого результата, ему понадобился год. Кто-то из поклонников предположил, что мужчина сделал резекцию желудка. Но актер опроверг гипотезу, заверив широкую публику в том, что секрет столь разительных перемен во внешности заключается в сбалансированном питании.

«Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект», – заявил Александр.

Помимо прочего, Семчев занимался подсчетом калорий. В этом ему помогали специальные приложения для гаджета.

«Главное – мотивация, то, ради чего вы это делаете. Вот и все. Нужно однажды на себя рассердиться! И на все пассы психолога не обращать внимания. Кроме вас, никто этого не сделает», – сказал артист в интервью Teleprogramma.pro.