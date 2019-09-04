Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:45 0

Актер Александр Семчев похудел на 100 килограмм

Актер Александр Семчев похудел на 100 килограмм

Недавно актер Александр Семчев решил похудеть и справился с этим превосходно. Близкие и поклонники не перестают удивляться новому образу актера.

Несколько лет назад вес артиста был более 200 килограммов. У Семчева начались проблемы со здоровьем, он страдал от сахарного диабета, одышки, повышенного артериального давления. Врачи длительное время советовали актеру начать худеть, но он пришел к этому только через несколько лет.

К своему пятидесятилетию Александр похудел на 100 килограмм. Чтобы добиться такого результата, ему понадобился год. Кто-то из поклонников предположил, что мужчина сделал резекцию желудка. Но актер опроверг гипотезу, заверив широкую публику в том, что секрет столь разительных перемен во внешности заключается в сбалансированном питании.

«Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект», – заявил Александр.

Помимо прочего, Семчев занимался подсчетом калорий. В этом ему помогали специальные приложения для гаджета.

«Главное – мотивация, то, ради чего вы это делаете. Вот и все. Нужно однажды на себя рассердиться! И на все пассы психолога не обращать внимания. Кроме вас, никто этого не сделает», – сказал артист в интервью Teleprogramma.pro.

Просмотров всего: 131

#здоровье #шоу-бизнес

распечатать


Общество

В Константиновской больнице после ремонта открылось детское отделение
В России и мире

Ученые назвали главные факторы развития рака
В России и мире

Семья Заворотнюк отказывает от финансовой помощи после сообщений о раке у артистки
В России и мире

Анна Семенович будет лечить мужчин своей грудью
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь