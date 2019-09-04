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4сентября
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В благовещенской администрации пока не говорят, где поставят новые остановки с wi-fi

В благовещенской администрации пока не говорят, где поставят новые остановки с wi-fi

Стало известно, кто выиграл аукцион на поставку в Благовещенск двух современных остановочных павильонов, в которых можно будет подзарядить свой мобильный и даже выйти в Интернет. А вот где установят эти остановки, до сих пор неизвестно.

Согласно информации с сайта закупок контракт на поставку новых павильонов был заключен с ООО «Домострой». Вообще было подано две заявки на участие в аукционе, но одному из участников отказали в допуске к торгам, поскольку в составе заявки участника не были указаны необходимые характеристики.

Таким образом, аукцион признали несостоявшимся, и контракт был заключен с единственным участником – ООО «Домострой». Что это за компания – местная или из другого региона, в администрации Благовещенска уточнять не стали.

С момента заключения контракта, по условиям, новые остановки должны быть поставлены в течение 30 календарных дней.

Неизвестно также, где именно установят эти павильоны, и каким образом это место выбиралось. В официальном ответе мэрии, за подписью начальника управления ЖКХ Сергея Казанцева, на редакционный запрос говорится следующее: «Информация о местах установки автобусных павильонов будет размещена на официальном сайте администрации города Благовещенска».

По поводу того, на кого ляжет бремя содержания остановок, будут ли тратиться на это средства из городского бюджета, и если да, то в каком количестве, указано: «Содержание автобусных павильонов будет осуществлять МКП «Городской сервисно-торговый комплекс» в рамках выделенных финансовых ассигнований на указанные цели».

Как сообщало Амур.инфо, павильоны приобретает благовещенское предприятие ГСТК за внебюджетные средства. Стоимость каждого объекта – 1 215 000 рублей.

В качестве дополнительного оборудования там будет система зарядки телефонов, которая должна состоять из блока питания, USB разъемов и герметичного бокса. Кроме того, предусмотрена система раздачи Интернета на базе роутера ASUS ADSL DSL-N10, с комплектующими. Также остановка будет оборудована системой видеонаблюдения.

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#мэрия

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