Ученые назвали главные факторы развития рака

Курение, употребление спиртными напитками и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака. Об этом заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы должны понимать, что примерно 15 процентов – это наш генотип, а все остальное – это наш образ жизни, который мы с вами ведем», – отметил онколог. Каприн добавил, что помимо сигарет и алкоголя рак также могут вызывать такие химические вещества, как асбест или красители. В некоторых случаях на развитие онкологических заболеваний может повлиять чрезмерное употребление красного мяса, сообщает ТАСС.

Также онколог сказал, что курящих россиян становится все меньше. «Мы ждем лет через 5-7 значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением», – сказал он.

В августе 2019 года стало известно, какие продукты провоцируют рак. В список попали многие любимые блюда россиян.