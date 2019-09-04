Амурский драмтеатр покажет в Москве 20-метрового дракона и копию Албазинской иконы

В середине сентября Амурский областной театр драмы отправится с гастролями в Москву. Он представит на суд зрителей драматическую поэму «Горький хлеб Албазина» и сказку по мотивам китайского фольклора «Бамбуковый остров». Амурчане могут купить билеты со скидкой.

Спектакли покажут на сцене Московского театра юного зрителя в течение двух дней. 11 сентября амурские актеры представят сказку «Бамбуковый остров», 12 сентября – «Горький хлеб Албазина».

Руководство Амурского театра драмы приняло решение предоставить жителям Приамурья скидку 30 % на покупку билетов. Чтобы ее получить необходимо ввести промо-код АМУР при онлайн-покупке билета. Билеты можно подарить родным, знакомым, которые живут или работают в Москве.

«Бамбуковый остров» позволит погрузиться в атмосферу китайских сказок. В спектакле много танцев и боев, поставленных специалистами, которые долгое время изучали восточную культуру в Китае. В спектакле много ярких восточных декораций, национальная музыка, танцы и китайский дракон более 20 метров в длину.

«Горький хлеб Албазина» – это историческая драма про силу духа русского народа. Спектакль посвящен сорокалетнему противостоянию за Приамурье русских первопроходцев и маньчжурских войск в 17 веке. Автор пьесы амурская писательница Нина Дьякова на протяжении года изучала исторические документы.

В спектакле «Горький хлеб Албазина» сошлось многое: судьба маленькой девочки Маруси, любовь, мировая геополитика, три жестоких обороны Албазинского острога. Рассказывается и история прибытия на Амур чудотворной Албазинской иконы Божией Матери, самой почитаемой православной святыни на Дальнем Востоке. Интересно, что в спектакле используется настоящий список с иконы, переданный театру в 2003 году архиепископом Благовещенским и Тындинским Гавриилом.