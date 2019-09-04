Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:26 0

Амурский драмтеатр покажет в Москве 20-метрового дракона и копию Албазинской иконы

Амурский драмтеатр покажет в Москве 20-метрового дракона и копию Албазинской иконы

В середине сентября Амурский областной театр драмы отправится с гастролями в Москву. Он представит на суд зрителей драматическую поэму «Горький хлеб Албазина» и сказку по мотивам китайского фольклора «Бамбуковый остров». Амурчане могут купить билеты со скидкой.

Спектакли покажут на сцене Московского театра юного зрителя в течение двух дней. 11 сентября амурские актеры представят сказку «Бамбуковый остров», 12 сентября – «Горький хлеб Албазина».

Руководство Амурского театра драмы приняло решение предоставить жителям Приамурья скидку 30 % на покупку билетов. Чтобы ее получить необходимо ввести промо-код АМУР при онлайн-покупке билета. Билеты можно подарить родным, знакомым, которые живут или работают в Москве.

«Бамбуковый остров» позволит погрузиться в атмосферу китайских сказок. В спектакле много танцев и боев, поставленных специалистами, которые долгое время изучали восточную культуру в Китае. В спектакле много ярких восточных декораций, национальная музыка, танцы и китайский дракон более 20 метров в длину.

«Горький хлеб Албазина» – это историческая драма про силу духа русского народа. Спектакль посвящен сорокалетнему противостоянию за Приамурье русских первопроходцев и маньчжурских войск в 17 веке. Автор пьесы амурская писательница Нина Дьякова на протяжении года изучала исторические документы.

В спектакле «Горький хлеб Албазина» сошлось многое: судьба маленькой девочки Маруси, любовь, мировая геополитика, три жестоких обороны Албазинского острога. Рассказывается и история прибытия на Амур чудотворной Албазинской иконы Божией Матери, самой почитаемой православной святыни на Дальнем Востоке. Интересно, что в спектакле используется настоящий список с иконы, переданный театру в 2003 году архиепископом Благовещенским и Тындинским Гавриилом.

Просмотров всего: 37

#культура

распечатать


Культура 18

Амурчанка Полина Мельникова стала «Красой Дальнего Востока»
Культура

В Благовещенске сводный оркестр «Благовещенск – Хэйхэ» собрал аншлаг на двух концертах

Культура

В Благовещенске расскажут о дальневосточном фестивале кино «Точка возврата – 2019»
Общество 17

Амурчан приглашают попить чай в юрте, привезенной из Казахстана
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь