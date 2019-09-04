Дожди и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 5 сентября

В Амурской области 5 сентября ночью будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются дожди, местами по северу будут ливни, грозы. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура составит плюс 15…20, местами по северу при прояснении – плюс 5…10.

Днем 5 сентября ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут дожди, грозы. Северо-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду. Температура по северу составит плюс 20…25 градусов, по югу будет 22…27 градусов тепла.

В Благовещенске ночью ожидается увеличение облачности, без существенных осадков. Юго-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура составит плюс 17…19. Днем установится переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 23…25 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.