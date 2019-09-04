Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:22 0

Дожди и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 5 сентября

Дожди и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 5 сентября
Фото: mirsobak.net

В Амурской области 5 сентября ночью будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются дожди, местами по северу будут ливни, грозы. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура составит плюс 15…20, местами по северу при прояснении – плюс 5…10.

Днем 5 сентября ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут дожди, грозы. Северо-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду. Температура по северу составит плюс 20…25 градусов, по югу будет 22…27 градусов тепла.

В Благовещенске ночью ожидается увеличение облачности, без существенных осадков. Юго-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура составит плюс 17…19. Днем установится переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 23…25 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 162

#погода

распечатать


Общество

Грозы и дожди в Приамурье: прогноз погоды на 4 сентября

Общество

Местами сильные дожди: прогноз погоды в Приамурье на 4 сентября

Общество

Погодные условия на Дальнем Востоке не влияют на работу автозаправочных станций ННК
Общество 1

Лето-2019 одарило одни районы Приамурья сухой погодой, а другие – ливнями
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь