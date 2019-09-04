Вундеркинд, который слушал в 11 лет лекции по химии, спустя три года стал ученым

В 2016 году 11-летнему вундеркинду Дениэлу Лю разрешили посещать лекции по органической химии в Университете Толедо. Мальчик с отличием сдал экзамен и сейчас работает как ученый.

История Дениэла Лю стала вирусной, когда три года назад он начал посещать класс органической химии Университета Толедо в Огайо, США. Тогда его «одногруппница» в своём twitter-аккаунте поделилась, что на её занятиях появился 11-летний новичок. Эта публикация распространилась по всему миру.

«Этому ребёнку всего 11, и он ходит на мои занятия по органической химии. Он сказал, что если у нас будут вопросы, то мы можем просто ему написать на почту», – подписала девушка пост.

Тот курс лекций он не просто посетил, но и наравне со всеми остальными студентами сдавал экзамены. Мальчик справился с экзаменом лучше всех студентов, набрав 99 баллов из 100 возможных. После этого известный американский учёный и популяризатор науки Билл Най оценил усердную работу мальчика, сообщает Life.

Каждый год преподаватель курса органической химии, который посещал мальчик, приглашает на работу в свою лабораторию отличившихся учеников. Дениэл был как раз из таких. Так началась его большая исследовательская деятельность.

Уже в 13 лет мальчик стал соавтором научной статьи о разработке фармацевтических препаратов более быстрым, дешёвым и экологически безопасным способом. Исследователь, с которым он работал над публикацией, поделился с Bored Panda, что ему было приятно иметь дело с Дениэлом.