В Амурской области двух женщин обвиняют в махинациях с материнским капиталом

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В Ивановском районе передано в суд уголовное дело в отношении двух местных жительниц, которых обвиняют в мошенничестве при получении выплат, а именно средств материнского капитала. Преступление они совершили в 2018 году.

Уголовное дело расследовали полицейские района.

Во время предварительного следствия было установлено, что в 2018 году женщины решили обналичить средства капитала, хотя потратить их можно только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий.

После того, как маткапитал был получен, женщины договорились и предоставили в ПФР по месту жительства договор купли–продажи жилого дома с завышенной ценой на 100 000 рублей. Фактически дом был продан за 3000 000 рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

После перечисления 400 тысяч рублей на банковский счет продавца, деньги были переданы покупателю согласно их договоренности. Таким образом, средства материнского капитала были похищены.

Вину свою сообщницы признали. После того, как им вручили обвинительное заключение, уголовное дело было в направлено в Ивановский районный суд. За преступления по инкриминируемой им части 2 статьи 159.2 УК РФ предусмотрено до 4 лет лишения свободы.