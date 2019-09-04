Приамурье подписало соглашение о повышении эффективности решения вопросов защиты от ЧС

Фото: Амур.инфо

На ВЭФ амурское правительство подписало соглашение о повышении эффективности решения вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Соглашение заключено с «Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России».

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Мы подписали соглашение о взаимодействии. Надеемся, это даст хорошие практические результаты уже в ближайшем будущем. Нужны научные исследования в области прогнозирования. Во-первых, это безопасность, во-вторых, размеры ущерба зависят от того, насколько правильно и своевременно приняты те или иные решения», – прокомментировал Василий Орлов.

Просмотров всего: 177

#наводнение #областная власть

распечатать

Любовь Чуприна