В Приамурье осудили зэка, который выманил деньги у жителя Белогорска, будучи в тюрьме

В белогорском городском суде вынесли приговор телефонному мошеннику, который продолжал обманывать людей, даже будучи за решеткой. Это отбывающий наказание житель Хабаровска, несколько лет занимавшийся мошенничеством по телефону и компьютеру.

В июне 2018 года мужчина разместил на сайте «Авито» информацию о продаже двигателя для автомобиля Toyota Caldina, хотя никакого двигателя у него не было. По объявлению ему позвонил житель Белогорска и уточнил стоимость товара. Мошенник в ответ назвал вымышленные данные и номер банковской карты, которая принадлежала его знакомому.

На следующий день покупатель перевел 25 тысяч рублей на указанный счет в виде 100-процентной предоплаты. А уже через пять минут телефон мошенника оказался вне зоны доступа, сообщает amur28.info со ссылкой на помощника прокурора Белогорска Виктора Мартьянова.

На момент вынесения приговора мошенник уже был осужден и находился в тюрьме за совершение аналогичных преступлений. Следователи установили, что он был причастен к 37 фактам подобного мошенничества. И хотя деньги потерпевшему преступник вернул, однако от нового приговора его это не спасло.

Белогорский городской суд добавил к уже имеющемуся тюремному сроку еще полтора года. Таким образом, телефонному мошеннику предстоит провести в колонии общего режима семь лет.