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4сентября
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сегодня, 16:32 0

В Тынде благоустроили дворовую территорию почти за 7 миллионов рублей

В Тынде благоустроили дворовую территорию почти за 7 миллионов рублей
Фото: Правительство Амурской области

В Тынде потратили более 6,7 миллиона рублей на благоустройство дворовой территории около домов № 2 и № 10 по улице Октябрьской. Там установили новые скамейки, урны, обустроили дворовый проезд, ливневые канализации и освещение.

Работы выполнили в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2019 году в Тынде также в рамках проекта благоустроят пляжную зону на левом берегу реки Тында. Сдать объект планируют до ноября этого года. На пляжной зоне появятся скамейки, урны, беседки, шезлонги и столики с зонтиками. Для всех жителей города оборудуют спортивную площадку для игр в пляжный волейбол и футбол.

На детской площадке установят качели, песочницу, горку. Около зоны отдыха также будут оборудованы контейнерные площадки, биотуалеты, раздевалки, парковки для автомобилей и велосипедов, сообщает амурское правительство.

«В Приамурье подходят к завершению работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. В тех дворах, где сейчас идут работы, собственники жилых помещений многоквартирных домов обязаны вести текущий контроль выполнения работ подрядной организацией. Также председатель дома или старший дома обязан участвовать в приемке работ по благоустройству дворовой территории совместно с администрацией и членами приемочной комиссии», – сказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев.

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#областная власть #Тында #финансы

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