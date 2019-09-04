ВЭБ.РФ и Фонд развития Дальнего Востока поддержат проект реконструкции аэропорта Благовещенска

4 сентября на Восточном экономическом форуме правительство Амурской области подписало соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ и Фондом развития Дальнего Востока. Компании готовы предоставить кредитные средства на 2 миллиарда рублей будущему инвестору проекта реконструкции международного аэропорта Благовещенск.

«После заключения концессионного соглашения на реконструкцию аэропорта Благовещенск встанет вопрос о привлечении средств для реализации проекта. С этой проблемой сталкиваются многие регионы. А такие госкорпорации как ВЭБ.РФ и ФРДВ имеют большой опыт кредитования таких проектов под низкий процент. Соглашение, которое мы сегодня заключили, поможет инвестору получить заемные средства на реконструкцию аэропорта и снизит участие бюджета региона», – цитирует губернатора Амурской области Василия Орлова пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона.

Проблема реконструкции остро стояла на протяжении последних лет. За последние годы объемы авиаперевозок через Благовещенск значительно выросли, а пассажиропоток увеличился в 10 раз. При этом международный терминал может принимать не более 80 пассажиров в час. Это значительно сдерживает развитие международных перевозок в Амурской области. Реконструкция аэропорта позволит повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность.

Предполагается, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2,5 раза, расширить объем международных авиаперевозок до 250 тысяч пассажиров, разделить потоки вылетающих и прилетевших, сократить время их обслуживания и подготовки к вылету.

Проект по строительству объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Благовещенска реализуется в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

Фото: economy.amurobl.ru