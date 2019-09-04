Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:31 0

ВЭБ.РФ и Фонд развития Дальнего Востока поддержат проект реконструкции аэропорта Благовещенска

ВЭБ.РФ и Фонд развития Дальнего Востока поддержат проект реконструкции аэропорта Благовещенска

4 сентября на Восточном экономическом форуме правительство Амурской области подписало соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ и Фондом развития Дальнего Востока. Компании готовы предоставить кредитные средства на 2 миллиарда рублей будущему инвестору проекта реконструкции международного аэропорта Благовещенск.

«После заключения концессионного соглашения на реконструкцию аэропорта Благовещенск встанет вопрос о привлечении средств для реализации проекта. С этой проблемой сталкиваются многие регионы. А такие госкорпорации как ВЭБ.РФ и ФРДВ имеют большой опыт кредитования таких проектов под низкий процент. Соглашение, которое мы сегодня заключили, поможет инвестору получить заемные средства на реконструкцию аэропорта и снизит участие бюджета региона», – цитирует губернатора Амурской области Василия Орлова пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона.

Проблема реконструкции остро стояла на протяжении последних лет. За последние годы объемы авиаперевозок через Благовещенск значительно выросли, а пассажиропоток увеличился в 10 раз. При этом международный терминал может принимать не более 80 пассажиров в час. Это значительно сдерживает развитие международных перевозок в Амурской области. Реконструкция аэропорта позволит повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность.

Предполагается, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2,5 раза, расширить объем международных авиаперевозок до 250 тысяч пассажиров, разделить потоки вылетающих и прилетевших, сократить время их обслуживания и подготовки к вылету.

Проект по строительству объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Благовещенска реализуется в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

Фото: economy.amurobl.ru

Просмотров всего: 2

#транспорт #экономика

распечатать


Общество

«И снова третье сентября»: благовещенец набил брату тату с Михаилом Шуфутинским
Экономика

Правительство Приамурья подписало на ВЭФ соглашение с банком «ФК Открытие»
Общество 11

Амурчан пугают фейком о фермере, который повесился на фоне ситуации с АЧС
Общество 2

РусГидро подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь