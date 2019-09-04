Более 600 первокурсников устроят парад в Благовещенске

5 сентября Амурская область во второй раз присоединится к всероссийской акции «Парад российского студенчества». В Благовещенске состоится шествие. В рамках него более 600 первокурсников города, поделенных на колонны, пройдут от площади Ленина до Общественно-культурного центра. На «старте» студентов поприветствуют первые лица Благовещенска и Приамурья.

Мероприятие состоится за счет средств гранта министерства образования и науки Амурской области. Его цель – сплотить и сблизить студентов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной российской студенческой семьи, пишет пресс-служба правительства региона. Далее на территории ОКЦ пройдет общегородская «линейка», где развернутся молодежные площадки спортивной, творческой, патриотической направленностей – так организаторы решили привлечь студентов к активной внеучебной деятельности. Это мероприятие организуется в Благовещенске уже в четвертый раз. Организатором выступит управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации областного центра. «Линейку» продолжит большой праздничный концерт с интерактивном и розыгрышами. Праздник продлится до темноты. В завершение «виновники торжества» произнесут клятвы российского студента.

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#студенты

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Александр Авдеев