Амурчанин Артем Загибалов представит Россию на чемпионате мира по ушу

Фото: Светлана Устинова, пресс-секретарь Федерации ушу Амурской области

Амурчанин Артем Загибалов представит Россию на чемпионате мира по спортивному ушу. Состязание пройдет с 17 по 24 октября 2019 года в Китае. Это право Артем завоевал, достигнув высоких результатов на Вторых международных соревнованиях по боевым искусствам.

Они проходили с 29 августа по 2 сентября в Корее в городе Чхунджу. Амурчанина пригласили туда в составе сборной команды России по ушу. На международные соревнования съехалось более 7 000 участников из 47 стран мира. Спортсмены состязались по 18 видам боевых искусств и единоборств.

Артем выступал в двух видах программы: наньцюань (кулак) и наньгунь (палка). В каждой из групп у амурчанина было по 19 соперников (из Китая, Кореи, Канады, США, Казахстана, Гонконга и других стран).

В первом своем виде программы наньцюань Артем обошел 3 главных конкурентов из Китая, став третьим из 19-ти, чем заслужил право представлять Россию на чемпионате мира по спортивному ушу.

Артём – мастер спорта России международного класса, многократный чемпион всероссийских и международных соревнований по ушу. С 5 сентября в Москве он начнет усиленно готовиться к чемпионату мира, сообщает областное минспорта.

Фото: Светлана Устинова, пресс-секретарь Федерации ушу Амурской области