Не ори, жаба тупорылая: в распоряжении «Амур.инфо» появилось видео жестокого обращения с ребенком

Фото: скриншот видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, на котором снят эпизод жестокого обращения с годовалым ребенком. На кадрах мать кричит и нецензурно обзывает девочку, которая испачкалась в золе.

«Не ори! Сейчас как уе..! Сука! Жаба ты тупорылая. В натуре животное!», – кричит женщина, обращаясь к своей маленькой дочке. Раздетая догола девочка все это время сидит на диване и заходится в плаче. Несмотря на истерику ребенка, мать продолжает кричать и обзывать дочку, награждая ее нецензурными эпитетами.

Все это время ребенок безутешно плачет и чуть не задыхается от рыданий. «Давай, задохнись», – говорит ребенку мать. Позже она замахивается на девочку расческой, грозит ударить, потом бьет ладонью по голове и хватает ребенка за лицо. Видео длится более 2,5 минут, все это время человек, ведущий съемку, не пытается препятствовать происходящему.

Как выяснилось, на кадрах жительница села Ивановка, которую заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Амур.инфо сообщало, что органы опеки инициировали возбуждение уголовного дела по этому факту. Двоих маленьких детей забрали из семьи и поместили в больницу. Еще один старший ребенок воспитывается у бабушки. В министерстве социальной защиты населения тогда рассказали, что семья находится в группе риска и стоит на контроле. Свидетелем инцидента стала знакомая семьи, которая также будет привлечена к ответственности за то, что равнодушно наблюдала за истязанием ребенка, сказала министр Наталья Киселева.

«Эта жительница приходила на прошлой неделе, искала поддержку, опору и защиту. Когда это случилось, она была в состоянии алкогольного опьянения и, как она объясняет, побила эту девочку, за то что та в печку залезла, грязь достала. Сейчас она страдает, просит вернуть детей», – рассказала корреспонденту Амур.инфо глава села Ивановка Валентина Ольшевская. По словам Валентины Викторовны, нерадивой матери в органах опеки поставили условие обязательно пройти лечение от алкогольной зависимости, чтобы была гарантия, что она не сорвется, и дети будут в безопасном состоянии.

«Мы ей неоднократно помогали, с получением маткапитала, со строительством... Они дом приобрели, к нему строят пристройку. Дело двигалось к хорошему, а тут она сорвалась...Она ушла вроде с пониманием», – рассказала Валентина Ольшевская.

Девочке, которая стала объектом жесткого обращения со стороны собственной матери, всего 1 год и 3 месяца. Самому младшему ребенку в этой семье несколько месяцев. Сейчас малыши по-прежнему находятся в социальной палате в больнице. На момент публикации было неизвестно, возбуждено ли по данному факту уголовное дело.

О случаях жестокого обращения с детьми в минсоцзащиты просят сообщать незамедлительно. Телефон горячей линии: 8(4162) 200-213.