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Не ори, жаба тупорылая: в распоряжении «Амур.инфо» появилось видео жестокого обращения с ребенком

Не ори, жаба тупорылая: в распоряжении «Амур.инфо» появилось видео жестокого обращения с ребенком
Фото: скриншот видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, на котором снят эпизод жестокого обращения с годовалым ребенком. На кадрах мать кричит и нецензурно обзывает девочку, которая испачкалась в золе.

«Не ори! Сейчас как уе..! Сука! Жаба ты тупорылая. В натуре животное!», – кричит женщина, обращаясь к своей маленькой дочке. Раздетая догола девочка все это время сидит на диване и заходится в плаче. Несмотря на истерику ребенка, мать продолжает кричать и обзывать дочку, награждая ее нецензурными эпитетами.

Все это время ребенок безутешно плачет и чуть не задыхается от рыданий. «Давай, задохнись», – говорит ребенку мать. Позже она замахивается на девочку расческой, грозит ударить, потом бьет ладонью по голове и хватает ребенка за лицо. Видео длится более 2,5 минут, все это время человек, ведущий съемку, не пытается препятствовать происходящему.

Как выяснилось, на кадрах жительница села Ивановка, которую заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Амур.инфо сообщало, что органы опеки инициировали возбуждение уголовного дела по этому факту. Двоих маленьких детей забрали из семьи и поместили в больницу. Еще один старший ребенок воспитывается у бабушки. В министерстве социальной защиты населения тогда рассказали, что семья находится в группе риска и стоит на контроле. Свидетелем инцидента стала знакомая семьи, которая также будет привлечена к ответственности за то, что равнодушно наблюдала за истязанием ребенка, сказала министр Наталья Киселева.

«Эта жительница приходила на прошлой неделе, искала поддержку, опору и защиту. Когда это случилось, она была в состоянии алкогольного опьянения и, как она объясняет, побила эту девочку, за то что та в печку залезла, грязь достала. Сейчас она страдает, просит вернуть детей», – рассказала корреспонденту Амур.инфо глава села Ивановка Валентина Ольшевская. По словам Валентины Викторовны, нерадивой матери в органах опеки поставили условие обязательно пройти лечение от алкогольной зависимости, чтобы была гарантия, что она не сорвется, и дети будут в безопасном состоянии.

«Мы ей неоднократно помогали, с получением маткапитала, со строительством... Они дом приобрели, к нему строят пристройку. Дело двигалось к хорошему, а тут она сорвалась...Она ушла вроде с пониманием», – рассказала Валентина Ольшевская.

Девочке, которая стала объектом жесткого обращения со стороны собственной матери, всего 1 год и 3 месяца. Самому младшему ребенку в этой семье несколько месяцев. Сейчас малыши по-прежнему находятся в социальной палате в больнице. На момент публикации было неизвестно, возбуждено ли по данному факту уголовное дело.

О случаях жестокого обращения с детьми в минсоцзащиты просят сообщать незамедлительно. Телефон горячей линии: 8(4162) 200-213.

Просмотров всего: 2980

#дети #закон

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Меня родители били ремнем, проводами от кипятильника регулярно. Ничего - вырос.

  • medium

    medium
    1 час назад

    Ну это вобще какое то животное. Как так можно???? Лишить ее прав, и пусть себе бухает дальше в спокойствии.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    ща стукачи из АИ добьются своего, возбудятся внутренние органы, бабу вдруг лишат родительских прав, ребенок в детдом, публика удовлетворена, ребенок в ...

  • Мария Каирова

    Мария Каирова
    1 час назад

    пожалуйста, заберите,малышку .... :..(((

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Синька-чмо.

  • Клава

    Клава
    1 час назад

    DeaD Мороз



    Это не мать...это моральный урод. Ни одна мать не позволит себе ЭТОГО!!! Нет любви и заботы, даже равнодушия нет...это настоящее издевательство! Когда уже закон придумают, чтобы с таких уродов взыскивали в пользу детей средства, которые эта сумасшедшая получила от государства??? От нас с вами??? Кто-то родить не может..а эти изверги...плодят несчастных детей, пропивают то материнские, то президентские...Когда это закончится? Никогда, если только на исправительные работы не начнут отправлять отрабатывать этот ужас, который творит с ребенком...А ведь девочка будет себя вести точно так же, когда вырастет...Ужас

  • Asom

    Asom
    1 час назад



    А ведь девочка будет себя вести точно так же, когда вырастет...



    Не будет, если бухать не начнёт.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Лишить родительских прав и принудительно стерилизовать!

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    России нужен сухой закон.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    DeaD Мороз



    Так скорее всего и будет. А ребенку все равно лучше жить в семье. Но ювенальной юстиции этого не понять.

    По обстановке дома я не сделал вывод, что там живут конченные алкоголики. А сорваться любой женщине легко, будь то муж или ребенок.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    не попадают ли данные действия АИ под эту статью? УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

    1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации -

    (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Asom

    России нужен сухой закон.



    Я Вас умоляю! Снова станет в ходу самогоноварение!

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Asom

    России нужен сухой закон.



    Я Вас умоляю! Снова станет в ходу самогоноварение!



    Это хорошо? Плохо?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Asom

    Дмитрий Русский

    Asom

    России нужен сухой закон.



    Я Вас умоляю! Снова станет в ходу самогоноварение!



    Это хорошо? Плохо?



    Это не выход

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Вот АИ подкинули из загашника тему для обсуждения, чтобы отвлечь от чумы свиней!

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Asom

    Дмитрий Русский

    Asom

    России нужен сухой закон.



    Я Вас умоляю! Снова станет в ходу самогоноварение!



    Это хорошо? Плохо?



    Это не выход



    Это не выход, это проверенный на практике рецепт. И он помогает.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Женщине нужна помощь психолога, очень вероятно, что это послеродрвая депрессия на фоне не очень благополучных исходных данных. И льготные средства контрацепции. Очень неприятная и грустная ситуация как для детей, так и для их матери.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    ЛиСа

    Женщине нужна помощь психолога, очень вероятно, что это послеродрвая депрессия на фоне не очень благополучных исходных данных. И льготные средства контрацепции. Очень неприятная и грустная ситуация как для детей, так и для их матери.



    Льготные гондоны!!!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Asom

    Дмитрий Русский

    Asom

    Дмитрий Русский

    Asom

    России нужен сухой закон.



    Я Вас умоляю! Снова станет в ходу самогоноварение!



    Это хорошо? Плохо?



    Это не выход



    Это не выход, это проверенный на практике рецепт. И он помогает.



    Какой практике?! В СССР был сухой закон - самогонщики процветали!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    ЛиСа

    Женщине нужна помощь психолога, очень вероятно, что это послеродрвая депрессия на фоне не очень благополучных исходных данных. И льготные средства контрацепции. Очень неприятная и грустная ситуация как для детей, так и для их матери.



    Стерилизация в ветклинике ей нужна. Сейчас акции в клиниках - можно за 1000 рублей, как собаку!

  • непонятно

    непонятно
    59 минут назад

    DeaD Мороз

    не попадают ли данные действия АИ под эту статью? УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

    1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации



    Есть еще это:



    Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации"

    Статья 49. Обязанности журналиста

    Журналист обязан:

    5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей;

    Разве в этой новости цель не защита общественных интересов?

  • Asom

    Asom
    58 минут назад

    Дмитрий Русский

    Asom

    Дмитрий Русский

    Asom

    Дмитрий Русский

    Asom

    России нужен сухой закон.



    Я Вас умоляю! Снова станет в ходу самогоноварение!



    Это хорошо? Плохо?



    Это не выход



    Это не выход, это проверенный на практике рецепт. И он помогает.



    Какой практике?! В СССР был сухой закон - самогонщики процветали!



    Что дурного в процветании частных предпринимателей? Или вы коммунист?

    Ну и посмотрите на рождаемость и смертность в период того сухого закона.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    57 минут назад

    непонятно

    DeaD Мороз

    не попадают ли данные действия АИ под эту статью? УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

    1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации



    Есть еще это:

    Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации"

    Статья 49. Обязанности журналиста

    Журналист обязан:

    5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей;

    Разве в этой новости цель не защита общественных интересов?



    Это видео правонарушения! Тут другие правила!

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    55 минут назад

    Уважаемые, если вас в детстве лупили и вот так же воспитывали, то не думайте, что вы вросли человеком, без психических заскоков. Не льстите себе. Любой психолог скажет, что такое обращение - это травма и она обязательно вплетется в ваш характер и поведение. Агрессия рождает только агрессию. Не важно, какая она будет- внутренняя или во вне. В настоящее время есть и другие способы воспитания.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    55 минут назад

    Asom

    Дмитрий Русский

    Asom

    Дмитрий Русский

    Asom

    Дмитрий Русский

    Asom

    России нужен сухой закон.



    Я Вас умоляю! Снова станет в ходу самогоноварение!



    Это хорошо? Плохо?



    Это не выход



    Это не выход, это проверенный на практике рецепт. И он помогает.



    Какой практике?! В СССР был сухой закон - самогонщики процветали!



    Что дурного в процветании частных предпринимателей? Или вы коммунист?

    Ну и посмотрите на рождаемость и смертность в период того сухого закона.



    Рождаемость была из-за уверенности в завтрашнем дне, а не из-за сухого закона. Я сторонник коммунистических мер. Но сухой закон не работает...

  • Asom

    Asom
    51 минута назад

    мальвина карловна

    Любой психолог скажет



    Любой британский психолог.

  • Asom

    Asom
    47 минут назад

    Дмитрий Русский

    Рождаемость была из-за уверенности в завтрашнем дне, а не из-за сухого закона.



    Пик рождаемости в СССР 80-х называется бэби-бум и он - прямой результат введения сухого закона.

  • Asom

    Asom
    46 минут назад



    Резкое падение смертности в тот же короткий промежуток - также результат введения сухого закона.

  • Свинина

    Свинина
    40 минут назад

    ЛиСа

    Женщине нужна помощь психолога, очень вероятно, что это послеродрвая депрессия на фоне не очень благополучных исходных данных. И льготные средства контрацепции.



    Этой "женщине" необходимо заштопать промежность суровыми нитками, так и быть, по льготной цене.

    А той которая снимала, глаз выколоть, по акции.

  • American Patriot

    American Patriot
    30 минут назад

    Мож она правда жаба))

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