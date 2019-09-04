Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:00 0

В Свободном ищут родственников солдата Николая Беседина, чьи останки нашли в Новгородской области

В администрацию Свободного Амурской области пришло письмо от регионального отделения «Поискового движения России». Общественники попросили помочь в поиске родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны воина Красной Армии, который когда-то жил в Свободном.

«30 августа 2019 года в районе села Рамушево Новгородской области на местах боев найдены останки Беседина Николая Сергеевича 1922 года рождения, уроженца города Свободный. Известно, что отец солдата – Беседин Сергей Михайлович, проживал по улице Буденовская, 50. Останки находились в отдельной яме. При желании родственников он может быть похоронен на родине», – письмо с таким содержанием получили в свободненской администрации, информирует пресс-служба.

Сообщается, что вопрос держит на контроле заместитель главы города по социальной политике Наталья Грушко, связаться с которой можно по телефону в приемной: (416-43)3-02-26.

Просмотров всего: 98

#память #Свободный

распечатать


Общество 4

В Зее около тысячи человек прошли шествием в память об окончании Второй мировой войны
Общество

В Свободном планируют построить новый вокзал и спортивный комплекс для детской железной дороги
Общество 1

В Свободном школьников будут учить по уникальным программам, разработанным при участии СИБУРа
Общество 1

В Приамурье почтили память погибших во Второй мировой войне
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь