В Свободном ищут родственников солдата Николая Беседина, чьи останки нашли в Новгородской области

В администрацию Свободного Амурской области пришло письмо от регионального отделения «Поискового движения России». Общественники попросили помочь в поиске родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны воина Красной Армии, который когда-то жил в Свободном.

«30 августа 2019 года в районе села Рамушево Новгородской области на местах боев найдены останки Беседина Николая Сергеевича 1922 года рождения, уроженца города Свободный. Известно, что отец солдата – Беседин Сергей Михайлович, проживал по улице Буденовская, 50. Останки находились в отдельной яме. При желании родственников он может быть похоронен на родине», – письмо с таким содержанием получили в свободненской администрации, информирует пресс-служба.

Сообщается, что вопрос держит на контроле заместитель главы города по социальной политике Наталья Грушко, связаться с которой можно по телефону в приемной: (416-43)3-02-26.