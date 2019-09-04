Семья Заворотнюк отказывает от финансовой помощи после сообщений о раке у артистки

В актерской среде о плохом самочувствии звезды сериала «Моя прекрасная няня» слухи ходят уже несколько месяцев. По информации, Заворотнюк не выступает и не ходит на светские мероприятия, а ее супруг, фигурист Петр Чернышев, в последние месяцы даже не участвовал в ледовом шоу Татьяны Навки, хотя у него там главная мужская роль.

Как только в СМИ появилась информация о нездоровье Анастасии Заворотнюк, ее молодой муж снова вернулся на лед, однако еще неизвестно, сможет ли он полноценно гастролировать с ледовым спектаклем. В артистическом цеху рассказали, что на все предложения о врачебной и финансовой помощи семья артистки ответила отказом. «Петр сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна», – цитирует бывших партнеров Анастасии Заворотнюк по известному фильму сайт «Комсомольская правда».

Слухи о том, что у популярной актрисы заподозрили опухоль мозга появилась этим летом после рождения дочери.

После этого ряд СМИ сообщил, что у актрисы заподозрили рак мозга, а из-за тяжелой болезни Анастасия Заворотнюк отказалась от гастролей и перестала появляться на светских мероприятиях. Более того, наблюдательные поклонники заметили на шее артистки шрам, который похож на порез, который делают для биопсии загрудинных узлов. «За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови. То есть, коллеги искали источник опухоли», – заявили медики изданию «Тайны звезд».

Официальный представитель Анастасии Заворотнюк опроверг данные об онкологическом заболевании, объяснив отказ актрисы от выступлений долгой процедурой получения американского паспорта. Нашлись и такие поклонники, кто не поверил в беременность артистки. Другие считают, что все слухи о раке всего лишь пиар.