«И снова третье сентября»: благовещенец набил брату тату с Михаилом Шуфутинским

Фото: instagram.com/pavel_strugovets

Тату-мастер из Благовещенска Павел Струговец необычно отметил 3 сентября, которое у многих россиян прочно ассоциируется с песней Михаила Шуфутинского «Третье сентября», ставшей интернет-мемом. Он сделал татуировку своему брату, изобразив портрет Шуфутинского и фразу «Ты календарь перевернул?».

«Я проснулся утром, смотрю – все "календарь переворачивают". И думаю – надо народ повеселить. Запустил акцию (бросил клич в Инстаграме с предложением набить тату, изобразив Михаила Шуфутинского – Прим. ред.), но так никто и не ответил. Раньше народ как-то пободрее был, чем сейчас! И, получается, я просто делал татуировку, меня ждал брат, и он говорит: "Ну, давай мне", и всё, мы сделали», – рассказал Павел Струговец ИА «Амур.инфо».

Видео: instagram.com/pavel_strugovets

Фото и видео с получившейся татуировкой Павел выложил в своем Инстаграме. Мастер пояснил агентству, что это настоящая тату, а не временная.

Ранее Павел Струговец с помощью татуировок изображал футболиста Артема Дзюбу и певицу Ольгу Бузову.