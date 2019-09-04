Благовещенские самбисты привезли призовые места с международных и всероссийских соревнований

Фото: Администрация Благовещенска

8 спортсменов города Благовещенска – представителей Федерации самбо и дзюдо – показали высокие результаты на соревнованиях и стали призерами в Нижегородской области и Крыму.

С 16 по 19 августа в Кстово Нижегородской области прошел международный турнир по самбо «Мемориал Михаила Бурдикова». Благовещенец Самвел Казарян в этих состязаниях завоевал серебро. Он соревновался в возрастной категории старше 20 лет и в весовой категории 82 килограмма.

Самвел – неоднократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований, входит в состав национальной сборной по самбо.

Еще два благовещенца, Давид Киракосян и Макар Муштаков, достигли высоких результатов на соревнованиях в Крыму. Амурчане участвовали в открытом всероссийском юношеском турнире по самбо «Кубок двух морей – 2019» на призы СПКЕ «Слава» в городе Керчь. Давид Киракосян занял 2-ое место, а Макар Муштаков – 4-ое.

Как отметил руководитель делегации, тренер высшей категории, Дмитрий Богодист, спортсмены показали высокий уровень и хорошую подготовку, сообщает пресс-служба благовещенской администрации.