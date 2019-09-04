Обзор: новые законы, касающиеся недвижимости

Дачная амнистия, применение электронной цифровой подписи, выплата компенсаций собственникам, которые приобрели жилье "с прошлым", микрозаймы, которые теперь нельзя брать под залог недвижимости, долги по ЖКХ, которые нельзя передавать коллекторам.

Итак, возобновлено действие «дачной амнистии» до 01.03.2021г. Изначально рассматривалось два проекта закона: Правительство РФ предлагало установить срок до 01.03.2020г., а депутаты до 01.03.2022г. Договорились о консенсусе. Теперь у множества россиян есть возможность воспользоваться еще этой упрощенной формой легализации своих объектов недвижимости – домов, дач, гаражей и участков.

Второй закон о возможности применения электронной цифровой подписи при сделках с недвижимостью. Напомню, что весной этого года прогремела по стране ситуация, когда квартира была «похищена» с помощью поддельной цифровой подписи. Депутаты быстро среагировали и внесли изменения, которые разрешают проводить такие сделки только после письменного обращения собственника в Росреестр.

Третий закон о выплате компенсации из бюджета россиянам в случае, когда они приобрели жилье не зная о его прошлом и впоследствии это жилье у них «отобрали по суду». «Принятый нами во втором чтении законопроект защитит граждан, которые, приобретая жилье, не знали о его прошлом и у которых впоследствии это жилье было истребовано по суду, когда сделку признали незаконной. Мы предложили норму закона, в соответствии с которой гражданин может получить от государства компенсацию за утраченные квартиру или дом. Она может исчисляться как от суммы реального ущерба, так и по кадастровой стоимости истребованной недвижимости», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Четвертый закон запрещает выдачу потребительских микрозаймов под залог жилья и ужесточает требования к микрокредитным организациям. Помимо запрета на микрозаймы под залог жилья документ также устанавливает требования к капиталу микрокредитной организации в 5 млн руб. (сейчас он составляет 10 000 руб.). Увеличивать его будут поэтапно: по миллиону рублей в год в течение ближайших пяти лет.

Ну и пятый закон о том, что долги по жилищно-коммунальным платежам не могут передаваться коллекторам.

Выводы: депутаты Госдумы весьма продуктивно поработали над этой темой.

Первый закон важен для огромного количества россиян, поскольку многие тешили себя надеждой, что «дачную амнистию» в очередной раз продлят и люди смогут попозже зарегистрировать свои права на недвижимость в упрощенном порядке. Думаю, что многие за этот год поняли, что этот закон гораздо более подходящий для простой легализации построек, чем так называемый «уведомительный порядок». Поэтому рекомендую не затягивать с его реализацией, полтора года не слишком большой срок чтобы оформить надлежащим образом все ваши права (чаще всего у обращающихся ко мне амурчан много недостатков в документах и поэтому часто приходится разрешать эти проблемы в суде, а это всегда время нервы и деньги).

По второму закону – действительно в этом году был выявлен такой случай, а позже и еще один. Поэтому, безусловно, закон принят быстро и он важен для россиян.

По третьему закону – такая возможность насколько я помню была предусмотрена действующим законодательством, но вот сумма была ограничена (насколько помню максимум 1 млн). Сейчас возможно получение компенсации в сумме реальных убытков и это здорово. Но такая возможность нисколько не упрощает совершение сделок с недвижимостью. Необходимо крайне осторожно идти к таким сделкам, ведь в среднем россиянин совершает на более 2 раз в жизни такие действия! Можно ошибиться один раз и очень надолго попасть в неприятности. Лучше все правильно делать контролировать в начале этих действий.

По микрокредитным организациям вопрос уже набил оскомину. Хорошо, что такой закон появился и сейчас будет значительно меньше людей, обманутых при таких микрокредитах.

По запрету на передачу долгов по ЖКУ коллекторам также много было написано в течении этих лет. Пусть сами коммунальщики занимаются взысканием средств. Это более безопасно для должников.

Таковы полезные нововведения в нашем законодательстве о недвижимости в ближайшее время.