Энергетики предупреждают об отключениях света в Чигирях

Амурские электрические сети предупреждают о плановых отключениях электроэнергии в селе Чигири Благовещенского района. Населенный пункт обесточат 5 и 6 сентября с 9.00 до 13.00.

Под отключение попадают потребители, проживающие на улицах Лесная, Зеленая, Березовая, Солнечная, Советская, Молодежная, Полевая, Заречная, переулок Уютный, улицы Чигиринская, Нагорная, Центральная (от школы до улицы Лесная), Рабочая, Амурская, Садовая, Мира, переулок. Свободный. В период отключения электроэнергии будет проведен ремонт поврежденного ранее кабеля и продолжена реконструкция электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба «Амурских электрических сетей».

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Анна Краснобаева