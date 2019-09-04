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Правительство Приамурья подписало на ВЭФ соглашение с банком «ФК Открытие»

Правительство Приамурья подписало на ВЭФ соглашение с банком «ФК Открытие»

4 сентября на ВЭФ-2019 глава Амурской области Василий Орлов подписал соглашение с ПАО Банк «ФК Открытие». По его условиям, банк обеспечит доступность банковского обслуживания в отдаленных и северных районах Приамурья. Также значимые для экономики региона проекты и программы получат льготное кредитование.

«"ФК Открытие" – один из наиболее динамично развивающихся банков в России. Знаем, как активно вы работаете с компаниями, реализующими инвестиционные проекты в Амурской области. У банка есть много новых и перспективных наработок. Мы рассчитываем, что на территории области эти наработки будут внедрены», – цитирует Василия Орлова пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Банк планирует участвовать в кредитовании строительства моста через реку Зея, международного терминала, транспортно-логистического центра, общеобразовательных школ и детских садов. Кроме того, «ФК Открытие» готов выпустить облигационные займы и кредитование унитарных предприятий Амурской области по упрощенной схеме. Среди них аэропорт «Игнатьево», МУП «Родник» и компании ЗАТО Циолковский.

Как рассказал президент «ФК Открытие» Михаил Задорнов, банк работает в Приамурье с муниципальными предприятиями и бюджетной сферой. Также банк готов активно финансировать объекты не только транспортной и энергетической инфраструктуры, но и социальные учреждения, снимая с бюджета области риски по достройке и вводу в действие объектов.

Фото: economy.amurobl.ru

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#экономика

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