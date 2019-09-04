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4сентября
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сегодня, 14:09 0

Амурчанин, пересылавший гашишное масло в тубах с зубной пастой, сядет на 10 лет

Амурчанин, пересылавший гашишное масло в тубах с зубной пастой, сядет на 10 лет
Фото: pixabay.com

Жителя Тынды осудили за организацию пересылки наркотиков в пластиковых тубах с зубной пастой. В них находилось гашишное масло в крупном размере.

Приговор 30 августа вынес Тындинский районный суд. Он установил, что амурчанин, находившийся в розыске, организовал незаконную пересылку гашишного масла в количестве 5,75 грамма. При назначении наказания суд учел личность подсудимого, обстоятельства совершения преступления и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил, сообщает газета «БАМ».

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#закон #происшествия #суды #Тында

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