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На космодроме Восточный готовят место будущего стартового стола для «Ангары» (видео)

На космодроме Восточный готовят место будущего стартового стола для «Ангары» (видео)
Фото: russian.space

На космодроме Восточный полным ходом идет строительство его второй очереди. Специалисты производственно-строительного объединения «Казань» проводят армирование фундамента сооружений, расположенных на месте стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара».

Сооружение 4 –централизованное сооружение) – предназначено для размещения оборудования различных технологических систем, разрабатываемых филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» — Научно-исследовательским институтом стартовых комплексов имени В.П. Бармина. На первом этапе создания второй очереди космодрома будет построен стартовый комплекс, сообщает пресс-служба ведомства.

Первую очередь космодрома Восточный начали строить в 2012 году. Работы длились четыре года, в космодром было вложено около 92 миллиардов рублей. При этом строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами и рядом возбужденных уголовных дел.

Строительство второй очереди началось в начале июня текущего года. Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М» с космодрома Восточный запланирован на 2023 год.

Подрядчик стройки – производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань». Однако недавно появилась информация, что подрядчик может поменяться на создаваемую сейчас в структурах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) «Военно-строительный комплекс». Это связывают с тем, что темпы строительства якобы не устраивают правительство.

Сообщается, что вопрос о смене существующего подрядчика моет решиться по результатам совещания у президента. Накопившиеся проблемы Владимир Путин собирается обсудить 6 сентября непосредственно на Восточном. Ранее глава «Роскосмоса», отвечая на критику, сказал: «Так было всегда: одни строят, другие – критикуют».

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#космодром #строительство

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