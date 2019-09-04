Цены на новостройки, реализуемые по новым правилам, поднялись в среднем на 13%

Прошло менее двух месяцев с момента начала работы новых правил строительства жилья в России. Можно подводить некоторые итоги.

Всего около 7% застройщиков России на сегодня предлагают участие в строительстве по новой схеме.







Около 12% новостроек в Москве реализуется по этой схеме. Понятно, что Москва стоит особняком в жизни России, там «крутятся» основные денежные потоки и, соответственно, у застройщиков гораздо больше средств для работы по более дорогим схемам. Поэтому вполне логично, что в Москве быстрее перейдут на эту форму работы.



В Благовещенске на сегодня только один из проектов строительства проходит согласование по этой схеме. Остальные наши застройщики пока не горят желанием пробовать новую форму строительства. Слишком много непонятного на сегодняшний день возникает при такой работе, поэтому наши застройщики, наверняка, не будут торопить события и активно начинать работу в этом направлении. Что же касается разницы цен по «старой» и «новой» схеме работы застройщиков, то практика сегодняшней работы по России показала, что «разбег» в цене составляет пока до 13%.







Что будет дальше пока прогнозировать сложно. Слишком много здесь «вводных», которые на сегодняшний день пока сложно просчитать. Будем анализировать поступающую информацию и информировать вас о происходящем в этой сфере.