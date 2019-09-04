Житель Свободного, купивший вексель в офисе банка «АТБ», выиграл судебное дело

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Свободненский городской суд признал недействительным договор купли-продажи простых векселей, который амурчанин заключил в офисе ПАО «АТБ». Суд принял решение взыскать деньги, выплаченные по договору, проценты за пользование чужими деньгами, а также неустойку, упущенную выгоду, расходы на юриста и компенсацию морального вреда.

Свободненский городской суд признал сделку недействительной и удовлетворил требования истца в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу банка – без удовлетворения.

Истец так же признан потерпевшим по уголовному делу. Он полагает, что сделка была заключена под влиянием обмана и заблуждения, поэтому он обратился в суд.

Свои требования истец мотивировал тем, что в соответствии с договором банк обязался передать вексель в собственность амурчанина, а тот должен был оплатить приобретенную ценную бумагу. Деньги клиент перечислил, однако вексель истцу банк не вручил.

После заключения договора хранения векселя, банку на хранение вексель не передавался. После обращения в банк с заявлением на погашение векселя, амурчанин получил от банка уведомление о невозможности платежа, так как векселедатель ООО «ФТК» не исполнил своих обязанностей.

После обращения с заявлением о расторжении договора хранения векселя вексель был возвращен истцу, из которого он узнал, что оплату по векселю должен произвести не банк, а ООО «ФТК», сообщается на сайте Свободненского городского суда.

Как ранее сообщало Амур.инфо, в регионе следственными подразделениями было возбуждено 108 уголовных дел по факту мошенничества, в которых потерпевшими проходят клиенты АТБ, купившие у банка векселя ООО «ФТК». Потерпевшими являются 286 жителей Приамурья. Общий ущерб, причиненный пострадавшим ООО «ФТК» по уголовным делам, составил более 345,63 миллиона рублей.