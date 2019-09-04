Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:28 0

Амурчан пугают фейком о фермере, который повесился на фоне ситуации с АЧС

Амурчан пугают фейком о фермере, который повесился на фоне ситуации с АЧС
Фото: pixabay.com

Пользователи WhatsApp обсуждают информацию, связанную с Африканской чумой свиней и Амурской областью. В сообщении, которое ходит в мессенджере, говорится о фермере, который покончил с собой на фоне ситуации с АЧС в регионе.

«Мужчина который держал свиней 4000 в Волково повесился сегодня днем. Долгов 150 мил.руб.», – говорится в данном сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

ИА «Амур.инфо» обратилось к главе Благовещенского района Приамурья, где находится указанное село Волково, Евгению Седых. Евгений Александрович пояснил, что знает, какой фермер подразумевается, и информация недостоверна.

«Фермер жив-здоров, сегодня с ним разговаривали. Не было у него и мыслей покончить жизнь самоубийством», – сказал глава Благовещенского района. Он сообщил, что этот мужчина – бывший военнослужащий.

Также агентство связалось по телефону с самим фермером. Он пояснил, что из-за АЧС убытки получились серьезными, не назвав конкретных сумм. Все свиньи были уничтожены. «Ферма закрыта», – сказал амурчанин.

Просмотров всего: 374

#сельское хозяйство #чума свиней

распечатать


Общество 3

На въезде и выезде из Благовещенска из-за АЧС установят дезинфекционные барьеры
Общество 10

Из-за африканской чумы свиней в Благовещенске хотят уничтожить и мини-пигов
Общество 5

Из-за африканской чумы свиней пускать в Белогорье теперь будут по паспортам и спискам
Общество 29

Чума нас погубит: торговцы свининой на благовещенских рынках несут огромные убытки (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь