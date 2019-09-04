Амурчан пугают фейком о фермере, который повесился на фоне ситуации с АЧС

Пользователи WhatsApp обсуждают информацию, связанную с Африканской чумой свиней и Амурской областью. В сообщении, которое ходит в мессенджере, говорится о фермере, который покончил с собой на фоне ситуации с АЧС в регионе.

«Мужчина который держал свиней 4000 в Волково повесился сегодня днем. Долгов 150 мил.руб.», – говорится в данном сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

ИА «Амур.инфо» обратилось к главе Благовещенского района Приамурья, где находится указанное село Волково, Евгению Седых. Евгений Александрович пояснил, что знает, какой фермер подразумевается, и информация недостоверна.

«Фермер жив-здоров, сегодня с ним разговаривали. Не было у него и мыслей покончить жизнь самоубийством», – сказал глава Благовещенского района. Он сообщил, что этот мужчина – бывший военнослужащий.

Также агентство связалось по телефону с самим фермером. Он пояснил, что из-за АЧС убытки получились серьезными, не назвав конкретных сумм. Все свиньи были уничтожены. «Ферма закрыта», – сказал амурчанин.