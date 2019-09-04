На въезде и выезде из Благовещенска из-за АЧС установят дезинфекционные барьеры

Об этом журналистам рассказали на очередной пресс-конференции в правительстве региона. По данным главного ветеринарного врача области, уже сегодня дезинфекционные барьеры будут установлены на трассе в направлении Свободного и на дороге, ведущей через мост. Будет ли при этом установлен пропускной режим, чиновники еще не определились.

Как сообщало Амур.инфо, на данные момент подобные ограничительные меры действуют на дороге, ведущей в Белогорье, где также зарегистрирована вспышка вируса африканской чумы свиней.

Основной вопрос, который интересовал журналистов – могут ли сегодня владельцы свинопоголовья производить убой. Ответ на этот вопрос оказался неоднозначным. «Запретов на убой нет, если село не входит ни в первую, ни во вторую угрожаемую зону. Для себя люди могут убой произвести. Но вообще мы призываем не производить убой однозначно, даже на тех территориях, которые не попадают под карантинные мероприятия. Потом, как правило, идет подпольная реализация, потому что документы мы не выдаем и не проводим санэкспертизу», – сказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

О фактах реализации свинины, несмотря на действующий запрет, чиновникам известно. «Даже если мясо заморозить, даже через полтора года эта зараза будет опять действовать. Не нужно усугублять. Те незаконопослушные граждане, которые предлагают по 120 рублей за килограмм доставить мяса до подъезда – они не дают возможность своевременно купировать данную болезнь», – высказал свое мнение зампред амурского правительства Александр Нестеренко.

Его поддержала и руководитель амурского управления Россельхознадзора. «Что значит произвести убой и запасти для себя? Это какое нужно иметь холодильное оборудование, чтобы в таком количестве запасти для себя? Мы понимаем, что дальше будет найден рынок сбыта, может, попытаются вывезти за пределы региона. Хочу предупредить, что выставлены посты. И в круглосуточном режиме дежурят сотрудники. Любая попытка будет признана незаконной», – сказала Яна Любченкова.

Как сообщало Амур.инфо, вирус африканской чумы свиней в Приамурье выявили впервые. Болезнь безопасна для человека, но губительна для свинопоголовья, в том числе диких кабанов. Животные, которые не погибли от вируса, пожизненно остаются вирусоносителями и представляют угрозу. Поэтому по ветеринарному законодательству все свинопоголовье в определенном радиусе от очага подлежит отчуждению и уничтожению. На сегодня с учетом уже уничтоженных животных предстоит сжечь 9113 голов свиней.

Специалисты все еще не установили, откуда к нам пришел вирус, поразивший амурских свиней. Не исключено, что источником стали неблагополучные в этом отношении Китай и Вьетнам, 10 вспышек зарегистрировано в соседнем Приморье.

«Мы будет делать секвенирование и смотреть, сходны ли между собой вирусы, например в Волково, Черняево и Усть-Ивановке. Заболевание в Черняево, такой «выстрел в сторону», как мы их называем – скорее всего это приход нового вируса с той стороны», – сообщил Сергей Самохвалов.

Сейчас амурские власти намерены обращаться в Россельхознадзор и российский минсельхоз, с тем чтобы были определены стандарты содержания свиней в ЛПХ. На сегодня их нет, и владельцы не обязаны ставить своих животных на учет.

«Такая вакханалия, такое бесконтрольное содержание до 2010 года было и в Краснодарском крае, где выбили более 2,5 миллионов свиней! Сейчас они начали возрождать. Каким образом? Начали строить свинокомлексы 4 степени защищенности», – рассказал журналистам зампред Александр Нестеренко.

В Амурской области сейчас два крупных предприятия, которые можно подготовить к присвоению 3 степени защищенности. Это агрофирма «Партизан» в Тамбовском районе и свинокомплекс в Крестовоздвиженке. Если предприятия получат указанный статус, то смогут сохранить свинопоголовье и реализовать мясо, несмотря на ситуацию в области.

Ущерб, который область понесет от разорительного действия вируса африканской чумы свиней, в регионе еще не подсчитывали. Предварительно, на сегодня он оценивается в сто миллионов рублей.