Благовещенка: возле входа в детский сад 3 неделю не восстанавливают провалившийся грунт

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В Благовещенске недалеко от территории 1-го корпуса детского сада № 15 по улице Театральной появилась огромная яма. По информации горожанки, которая сообщила о проблеме, грунт провалился около 3 недель назад, при этом, с проблемой никто не борется, а провал в земле даже не огорожен.

Женщина живет в доме, который находится недалеко от детского сада. Она боится, что в яму могут упасть дети, а само углубление, под нагрузкой от автомобилей, – расползтись еще дальше.

«В 3 метрах от ямы находится вход в детский сад. Очень глубокая яма, уходящая под участки детского сада. Обращаемся в водоканал, в управляющую компанию, но воз и ныне там, уже 3-я неделя идет. Строительных, ремонтных работ никаких до сих пор не проводилось, ничего не огорожено, торчит какая-то палка», – рассказала благовещенка Лариса Гоманюк.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» попросил пресс-службу администрации Благовещенска прокомментировать ситуацию.