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сегодня, 12:21 10

Из-за африканской чумы свиней в Благовещенске хотят уничтожить и мини-пигов

Из-за африканской чумы свиней в Благовещенске хотят уничтожить и мини-пигов

С учетом новых вспышек африканской чумы в Приамурье подлежит уничтожению 9113 голов свиней. Часть поголовья уже уничтожена, остальных животных будут отчуждать у владельцев в ближайшее время. Угроза нависла и над миниатюрными представителями семейства этих парнокопытных – мини-пигами.

Известно, что некоторые жители Благовещенска, где также зарегистрирован очаг АЧС, давно содержат таких животных. У многих они стали практически членами семьи и животными-компаньонами – как собаки или кошки. Однако вспышка африканской чумы свиней, которая зарегистрирована в Благовещенске, может оборвать питомцам жизнь.

«Все свинопоголовье, включая мини-пигов, нужно отчуждать. Конечно, это будет очень сложно сделать, но мы будем в этом направлении работать», – сообщил главный ветеринарный врач Приамурья Сергей Самохвалов. Корреспондент Амур.инфо поинтересовался, как это будет происходить, ведь сложно предположить, что владельцы маленьких домашних поросят захотят добровольно избавиться от своих питомцев. «Мы это тоже понимаем. Будем работать в том числе с привлечением правоохранительных органов, силовиков. Если хотя бы один такой поросенок останется, сохранится угроза распространения АЧС», – прокомментировал Сергей Самохвалов и добавил, что хозяева этих животных должны выполнять требования ветеринарного законодательства.

Корреспондент Амур.инфо связался с несколькими владельцами мини-пигов, чтобы поинтересоваться их мнением на счет предстоящего отчуждения, однако благовещенцы ответили, что их питомцы сейчас не находятся в Амурской области.

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#животные #чума свиней

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Чума нас погубит: торговцы свининой на благовещенских рынках несут огромные убытки (видео)
Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Мираторгу (предприятию жены Медведева) путь почти расчищен!

  • postal

    postal
    1 час назад

    Дмитрий РусскийМираторгу (предприятию жены Медведева) путь почти расчищен!


    А что ему,Мираторгу,при желании мешало бы?Мясо у них не по таким ценникам,как у нас,а гораздо ниже,так что если было бы надо,"огромный" амурский рынок они бы заняли безо всяких зараз.

  • Viva

    Viva
    55 минут назад

    а кто нибудь из сельчан где вспышка эпидемии видел больную свинью? или она призрачная?

  • Лёлечка

    Лёлечка
    53 минуты назад

    Ну вы еще про морских свинок не забудьте!

  • 028rus

    028rus
    50 минут назад

    Вся эта чума точно не просто так и интересно то что очаги все были только рядом с Благовещенском и сейчас уже и в самом городе

  • nerro

    nerro
    48 минут назад

    028rus

    Вся эта чума точно не просто так и интересно то что очаги все были только рядом с Благовещенском и сейчас уже и в самом городе



    а что удивительного, свинину везли на продажу в Благовещенск.

  • Квочка

    Квочка
    42 минуты назад

    Мини пигов уничтожат, а квартиру, дом и квартал зальют дезсредством. Выходит так

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    28 минут назад

    postal

    Дмитрий РусскийМираторгу (предприятию жены Медведева) путь почти расчищен!


    А что ему,Мираторгу,при желании мешало бы?Мясо у них не по таким ценникам,как у нас,а гораздо ниже,так что если было бы надо,"огромный" амурский рынок они бы заняли безо всяких зараз.


    А зачем делать по ценникам гораздо ниже, если можно быть монополистом и делать ценники как хочется?!

  • Алекsей

    Алекsей
    9 минут назад

    Вообще, да, свинью хорошую подложили всем с этой чумой. В нашей стране давно ничего просто так не делается, а всё что делается в стране уже давно подконтрольно.

  • Dick09

    Dick09
    3 минуты назад

    Владельцы мини пигов говорят ,что их питомцев нет в области? ха-ха-ха,прячут по подвалам,найти и обезвредить врага народа...

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