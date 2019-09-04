Из-за африканской чумы свиней в Благовещенске хотят уничтожить и мини-пигов

С учетом новых вспышек африканской чумы в Приамурье подлежит уничтожению 9113 голов свиней. Часть поголовья уже уничтожена, остальных животных будут отчуждать у владельцев в ближайшее время. Угроза нависла и над миниатюрными представителями семейства этих парнокопытных – мини-пигами.

Известно, что некоторые жители Благовещенска, где также зарегистрирован очаг АЧС, давно содержат таких животных. У многих они стали практически членами семьи и животными-компаньонами – как собаки или кошки. Однако вспышка африканской чумы свиней, которая зарегистрирована в Благовещенске, может оборвать питомцам жизнь.

«Все свинопоголовье, включая мини-пигов, нужно отчуждать. Конечно, это будет очень сложно сделать, но мы будем в этом направлении работать», – сообщил главный ветеринарный врач Приамурья Сергей Самохвалов. Корреспондент Амур.инфо поинтересовался, как это будет происходить, ведь сложно предположить, что владельцы маленьких домашних поросят захотят добровольно избавиться от своих питомцев. «Мы это тоже понимаем. Будем работать в том числе с привлечением правоохранительных органов, силовиков. Если хотя бы один такой поросенок останется, сохранится угроза распространения АЧС», – прокомментировал Сергей Самохвалов и добавил, что хозяева этих животных должны выполнять требования ветеринарного законодательства.

Корреспондент Амур.инфо связался с несколькими владельцами мини-пигов, чтобы поинтересоваться их мнением на счет предстоящего отчуждения, однако благовещенцы ответили, что их питомцы сейчас не находятся в Амурской области.