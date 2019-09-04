В Белогорске разыскивают женщину, прихватившую в магазине чужой кошелек

Фото: Амурское УМВД

В Белогорске полицейские ищут амурчанку, которая присвоила кошелек, принадлежащий другой женщине. Аксессуар она оставила в магазине на столике около камер хранения.

О случившемся в дежурную часть отдела полиции города Белогорска сообщила местная жительница. Она рассказала, что в ее кошельке хранились 15 000 рублей, банковские карты и пенсионное удостоверение. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение гражданки.

Предварительно установлено, что к происшествию причастна темноволосая женщина 50-55 лет, ростом около 170 сантиметров. Владеющих информацией просят сообщить в полицию: 102.