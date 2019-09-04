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4сентября
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сегодня, 11:55 1

РусГидро подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Амурской области

РусГидро подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Амурской области

В рамках V Восточного экономического форума генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие энергетики и обеспечение устойчивого энергоснабжения потребителей Приамурья.

В соответствии с соглашением, правительство Амурской области будет оказывать содействие инвестиционным проектам и текущей деятельности РусГидро на территории региона, в том числе по разработке и утверждению документов в области градостроительной деятельности и проведению процедур для оформления прав пользования природными ресурсами.

Содействие также будет оказываться при реализации долгосрочной тарифной политики, направленной на модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры. При разработке и актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Амурской области на пятилетний период будут учитываться предложения РусГидро.

Отдельным пунктом в соглашении говорится о намерении правительства Амурской области оказывать РусГидро содействие по увеличению загрузки тепловой мощности Благовещенской ТЭЦ.

В соответствии с подписанным документом РусГидро и правительство Амурской области будут заниматься совместным планированием и реализацией мероприятий по социально-экономическому развитию города Свободного в части электросетевого комплекса, а также мероприятий по обеспечению электро- и теплоснабжения крупных инвестиционных проектов на его территории.

В свою очередь РусГидро помимо реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области будет рассматривать возможность участия в социальных программах региона.

Дальний Восток является одним из ключевых регионов присутствия РусГидро. Группа обеспечивает три четверти выработки электроэнергии региона, осуществляет передачу электрической и тепловой энергии. В Амурской области расположены филиалы РусГидро: крупнейшая на Дальнем Востоке Бурейская ГЭС (2 010 МВт) и Зейская ГЭС (1 330 МВт). В 2019 году здесь же было завершено строительство Нижне-Бурейской ГЭС (320 МВт). Помимо выработки электроэнергии, эти гидроэлектростанции играют важную роль в борьбе с наводнениями, сообщает пресс-служба РусГидро.

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#экономика #энергетика

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Комментарии
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  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    А раньше они не сотрудничали что ли???? дурдом полный подписали.

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